Etats-Unis : Trump et Biden repartent en campagne pour une élection décisive en Géorgie

REPORTAGE

Aux États-Unis, la séquence électorale n'est pas encore complétement terminée. Les électeurs votent mardi en Géorgie pour élire les deux sénateurs de cet État, le seul qui n'a pas rendu son verdict début novembre. Or, cette élection va déterminer le fait que Joe Biden, futur président, dispose ou non d'une majorité démocrate au Sénat, en plus de celle dont il dispose à la Chambre des représentants. Donald Trump et de Joe Biden sont attendus tous les deux en Géorgie lundi pour faire campagne, chacun de son côté. Les militants sont déjà déployés, comme l'a constaté Europe 1.

"C'est le moment de se lever et de faire notre part"

Robin est l'une des milliers de bénévoles du Parti démocrate de Géorgie. Elle passe de porte en porte dans une rue pavillonnaire pour rappeler aux habitants d'aller voter mardi, de 7 heures à 19 heures. "Vous savez où se trouve votre bureau de vote ? Ça ne vous dérange pas si je vous laisse un flyer ?" Aller chercher les électeurs jusque chez eux, c'est la stratégie adoptée par le Parti démocrate dans l'espoir d'élire deux sénateurs supplémentaires. Alice, qui habite dans le quartier, pense que de telles actions sont nécessaires. "Les publicités, les appels, les emails... Tout ça c'est important, mais le face à face permet parfois aux gens de se rendre compte à quel point le vote est primordial", explique-t-elle à Europe 1.

Le porte à porte, c'est une première fois pour Robin et c'est la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle qui a tout déclenché pour elle. "Je me suis sentie pleine d'énergie. C'est si important pour moi de parler aux gens, de les inciter à voter s'ils ne l'ont pas déjà fait. Je pense que c'est le moment de se lever et de faire notre part. C'était ma façon de faire la mienne", argue-t-elle.

Un vote crucial pour le mandat de Joe Biden

Ce scrutin est essentiel pour permettre à Joe Biden, le président élu, d'élargir sa marge de manœuvre. "Si le Sénat est républicain, la Chambre va voter des lois, mais ces votes seront relativement symboliques puisque ces lois ne passeront pas le barrage du Sénat", détaille auprès d'Europe 1 Didier Combeau, politologue, spécialiste des Etats-Unis. C'est ce qui était notamment arrivé à Barack Obama. "Mais si les deux sièges sont remportés par les Démocrates, alors le Sénat sera divisé par moitié, 50 Démocrates et 50 Républicains, et c'est la vice-présidente Kamala Harris qui aura le vote déterminant", souligne Didier Combeau.

"Les candidats républicains s'appuient sur la victoire de Biden pour leur campagne en disant : attention, si le Sénat bascule, le démocrate Biden aura tous les pouvoirs et va mettre en place le socialisme aux Etats-Unis. Ils sont obligés de contredire Trump en utilisant cet argument-là", le président n'ayant toujours pas clairement reconnu la victoire de son adversaire, pointe Didier Combeau.

Pour l'emporter, les démocrates espèrent une très forte participation. Elle s'annonce massive avec ce chiffre record : plus de 3 millions de personnes ont déjà voté par anticipation à Atlanta.