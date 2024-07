Etats-Unis : Kamala Harris engrange les soutiens de la culture pop et les mèmes sur les réseaux

De Charli XCX à Katy Perry, la candidate démocrate à la présidentielle américaine Kamala Harris engrange les soutiens dans le monde du spectacle et de la culture pop, sur fond de mèmes sur les réseaux sociaux. Barbara Streisand, John Legend et Janelle Monae font partie de la myriade de soutiens venus de cet univers en général acquis aux démocrates, à l'instar de George Clooney, Viola Davis, Julia Louis-Dreyfus, Robert De Niro ou encore Spike Lee.

Et si la méga star Beyoncé ne s'est pas prononcée publiquement, elle a, selon la chaîne CNN, autorisé l'utilisation par la campagne de Kamala Harris de sa chanson "Freedom", alors qu'elle est connue pour garder un contrôle très strict sur sa musique. Sa mère, la créatrice de mode Tina Knowles, a elle rapidement apporté son soutien officiel à la vice-présidente des Etats-Unis, dans la foulée de l'annonce choc du retrait de la candidature du président Joe Biden.

Avec ses 59 ans et son énergie sur les estrades, Kamala Harris redonne un coup de jeune à la campagne démocrate qui était engluée dans les spéculations autour de la santé et l'acuité mentale du dirigeant de 81 ans, surtout depuis son débat désastreux face à l'ancien président et candidat républicain Donald Trump le 27 juin.

"Remix"

Et sur les réseaux sociaux, où Joe Biden était moqué pour son pas hésitant et son air parfois hagard, font désormais florès les "remix" des petites phrases de la vice-présidente ou des danses enthousiastes qu'il lui arrive d'exécuter, avec des airs pop à la mode chantés par la star de l'été Charli XCX, mais aussi Beyoncé, Taylor Swift ou Chappell Roan.

Devenu viral, le "kamala EST brat" (sic) lancé dimanche par Charli XCX a été saisi au bond par l'équipe de campagne de la candidate, qui a changé la couleur de sa bannière sur certains réseaux sociaux pour copier celle, verte, de l'album ("Brat") de la chanteuse britannique. Voilà la démocrate associée à la tendance du "brat summer" (l'"été brat"), autrement dit une grosse dose d'énergie fêtarde, sur fond d'anxiété juvénile.

La chanteuse Katy Perry, soutien en 2016 de la campagne d'Hillary Clinton, a également posté un montage de son dernier single, "Woman's World", sur des images de Kamala Harris et sa désormais célèbre phrase, que la candidate a attribuée à sa mère: "Vous croyez que vous venez de tomber d'un cocotier?".

Le cocotier est désormais un symbole de la campagne de Harris. Quand à la rappeuse Cardi B, elle a rappelé sur Instagram, avec une vidéo postée quelques jours plus tôt à l'appui, avoir "dit à tout le monde que Kamala aurait dû être la candidate de 2024". La star du hip-hop originaire du Bronx avait indiqué, du temps où Joe Biden était encore candidat, qu'elle ne voterait pas. Mais elle n'a pas encore clairement dit que son remplacement par Kamala Harris la faisait changer d'avis.