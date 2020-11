En Pennsylvanie, le camp Biden croit à la victoire et prend son mal en patience

REPORTAGE

Dans la course à la Maison Blanche, Joe Biden se dit persuadé de remporter au moins un des Etats clefs où le décompte des bulletins se poursuit. C'est le cas de la Pennsylvanie, où Europe 1 se trouve samedi matin, qui compte 20 grands électeurs. Si Biden l'emporte, l'élection présidentielle est gagnée, ce qui selon ce dernier devrait être le cas d'ici à samedi soir. Alors en attendant le résultat, à Philadelphie, où les derniers votes par correspondance arrivent, les pro-Trump et les pro-Biden s'opposent : les premiers comptent sur des recours en justice, tandis que les seconds se disent confiants en la victoire, même si elle risque de prendre du temps...

>> EN DIRECT - Présidentielle américaine : les toutes dernières informations

30.000 voix d'avance pour Biden

Il reste moins de 4% des bulletins à compter. Il s'agit de votes par courrier des grandes villes, donc en grande majorité favorables aux démocrates... et Joe Biden a près de 30.000 voix d'avance. Un écart qui a doublé en quelques heures, depuis la fin de l'après-midi de vendredi. Le dépouillement est interrompu pour la nuit mais le seuil de 0,5% d'écart entre les deux candidats, à partir duquel Joe Biden pourra être déclaré vainqueur, devrait donc être atteint samedi.

Donald Trump, lui, affirme avoir obtenu une victoire : un juge a ordonné qu'on stocke les bulletins arrivés par courrier après le jour de l'élection à l'écart des autres. Mais ils restent valides et comptabilisés tant qu'ils ont bien été envoyés le 3 novembre, jour de l'élection.

C'est justement cette règle que les soutiens du président espèrent encore voir retoquée : "Ça ira jusque devant la Cour Suprême ! Et quand ces recomptes auront lieu, j'espère qu'ils seront faits correctement. Parce que c'est pas possible que tout ces bulletins par courrier soient pour Biden. Même dans les villes les plus à gauches du pays, c'est très peu probable. Ce n'est pas normal", témoigne l'un d'entre eux.

"Cela va prendre des mois"

Ce qui faire dire aux partisans de Joe Biden, réunis eux-aussi aux abords du centre de dépouillement de Philadelphie, qu'il faudra peut-être attendre un peu avant de vraiment sabrer le champagne. "Je suis très confiante... mais ça va prendre des mois avant que tout ça soit clair et net : parce que je suis sûre qu'il y aura des recomptes, des procès...", se résout une supportrice démocrate. "Trump va sûrement se battre jusqu'au jour où il devra quitter la Maison Blanche. Alors, seulement, je boirai le champagne."

PODCAST - (Ré)écoutez Mister President Le politologue Olivier Duhamel vous raconte l'incroyable histoire des élections présidentielles américaines depuis 1948, de Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père et fils…

>>> Retrouvez les 12 épisodes sur notre site Europe1.fr, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou vos plateformes habituelles d’écoute.

Donald Trump a perdu jusqu'ici tous ses recours pour faire annuler des bulletins dans plusieurs Etats, et n'a gagné que sur des questions de forme, mineures, comme la distance à laquelle les observateurs ont le droit s'approcher des tables de dépouillement, par exemple. D'après CNN, il ne serait d'ailleurs "pas content" des performances de son équipe d'avocats et aurait demandé à ses conseillers à ce qu'on en trouve de meilleurs.

A Philadelphie, l'atmosphère est toujours tendue en attendant le résultat : les abords du centre de dépouillement, où se font face des partisans des camps, ont été une nouvelle fois évacués il y a quelques heures après une alerte à la bombe, deux jours après l'arrestation de deux d'hommes armés de fusils mitrailleurs, dans un 4x4, près du bâtiment.