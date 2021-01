EN DIRECT - Violences à Washington : Trump admet la fin de son mandat

EN DIRECT

Il lui aura fallu plus deux mois pour reconnaitre la victoire de Joe Biden. Dans un communiqué publié jeudi, le président américain sortant Donald Trump a admis que son mandat était terminé et à promis une "transition ordonnée". Une déclaration écrite qui est intervenue quelques minutes seulement après la validation par le Congrès de la victoire de son rival. Une décision prise par la haute institution d'outre-Atlantique, après que des partisans de Donald Trump aient envahi cette nuit ce temple de la démocratie américaine.

Des violences qui ont suscité un vif émoi de la part de la classe politique internationale, d'Emmanuel Macron à Angela Merkel, en passant par Benyamin Netanyahu. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Donald Trump a admis que son mandat était terminé et promet une "transition ordonnée"

Le Congrès américain a validé la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine

Des partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole cette nuit

Trump admet que son mandat touche à sa fin

Après plusieurs mois à refuser la victoire de son rival Joe Biden à la présidentielle américaine du 3 novembre dernier, et à souffler sur les braises de la division en brandissant des théories du complot, Donald Trump a reconnu jeudi que son mandat était terminé. Par ailleurs, le président, qui doit passer le pouvoir à Joe Biden le 20 janvier prochain, a promis qu'il quitterait la Maison-Blanche à cette date. "Même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l'élection, et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier", a-t-il écrit dans un communiqué.

Donald Trump a ensuite affirmé que "cela représente la fin de l'un des meilleurs premiers mandats présidentiels". Revanchard, il poursuit : "ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique." Une référence à son célèbre slogan "Make America Great Again".

Le Congrès américain valide la victoire de Biden à la présidentielle

Quelques minutes avant la reconnaissance de Donald Trump, le Congrès américain a certifié au cœur de la nuit la victoire de Joe Biden à la présidentielle, après le rejet d'objections émises par des élus républicains. Le vice-président républicain Mike Pence a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 à Donald Trump. Mais ce qui devait être une simple formalité a été fortement perturbé par certains supporters de Donald Trump.

Le Capitole envahi, une première depuis 1814

En effet, galvanisés par un discours très virulent du milliardaire républicain lors d'une manifestation de ses partisans sur une esplanade à proximité de la Maison-Blanche, les pro-Trump ont fait déraper la situation. Une heure après la déclaration offensive de leur champion, certains ont afflué vers le Capitole pour protester contre le processus de certification. Des bâtiments annexes sont alors évacués tandis que certains forcent les barrages des forces de l'ordre. La séance est interrompue et les deux chambres sont placées en confinement. Rapidement, les élus reçoivent la consigne d'enfiler des masques à gaz et de s'allonger au sol. D'autres sont enjoints à chercher un refuge, verrouiller les portes, en attendant une évacuation.

Des insurgés ont même pénétré dans le Capitole, brisant des vitres. Selon la US Capitol Historical Society, c'est la première fois que le Capitole a été envahi depuis que le bâtiment avait été incendié par les troupes britanniques en 1814. Le chaos s'installe : les policiers dégainent leurs armes et utilisent du gaz lacrymogène. Les manifestants se dispersent dans les couloirs. L'un d'entre eux scande depuis la tribune : "Trump a gagné l'élection".

Quatre morts

Pas moins de quatre personnes ont trouvé la mort dans ces violences au cœur de Washington DC, dont une femme qui a succombé à ses blessures avoir s'être fait tirée dessus par "des agents en uniforme de la police du Capitole". Elle a été déclarée morte après son transfert à l'hôpital, et une enquête a été ouverte. Par ailleurs, trois autres personnes - une femme et deux hommes - sont mortes aux alentours du Capitole "d'urgence médicale distincte". Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agissait de participants aux manifestations. Les causes de leurs morts ne pourront pas être établies avant leur examen par un médecin légiste.

Macron condamne les violences

Face à des images impressionnantes des partisans de Donald Trump en train d'envahir le Capitole, les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. À commencer par Emmanuel Macron qui a appelé dans une vidéo publiée sur Twitter à "ne rien céder" face à "la violence de quelques-uns" contre les démocraties. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel s'est dite "triste" et "en colère" et a pointé la responsabilité de Donald Trump.

De son côté, Benyamin Netanyahu, grand allié du président Trump, a estimé que "le saccage du Capitole hier était un acte scandaleux et devait être vigoureusement condamné". Quant au secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, il a déclaré que ces violences étaient "inacceptables" et a appelé au "respect du processus démocratique". "Le temps est maintenant venu pour notre nation de s'unir et de respecter le processus démocratique américain."