EN DIRECT - Présidentielle américaine : suivez l'évolution de la situation

Les résultats sont déjà tombés dans une quarantaine d'Etats et le verdict de l'élection présidentielle américaine s'annonce serré. Qui de Joe Biden ou de Donald Trump sera le prochain président des Etats-Unis ? Alors que le dépouillement des bulletins de vote se poursuit, un délai allongé par la participation massive et le vote par correspondance de nombreux citoyens américains, Donald Trump a déjà revendiqué sa victoire. Des propos "scandaleux" et "sans précédent", a réagi la cheffe de campagne de Joe Biden.

Les observateurs craignent un scénario catastrophe et une bataille judiciaire. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Les résultats du scrutin sont tombés dans plus de 40 États : Joe Biden est pourtant l'instant en tête avec 238 grandes électeurs contre 213 pour Trump

La course à la Maison-Blanche est extrêmement serrée, des États-clés sont toujours en jeu et peuvent faire basculer l'élection

Donald Trump revendique la victoire, tandis que Biden se dit confiant

Le dépouillement pourrait prendre plusieurs jours, alors que la participation s'élève à un niveau record depuis des décennies

Des résultats très serrés, des États-clés toujours en jeu

Voici le décompte des voix remportées par chacun des candidats pour l'heure : 238 pour Joe Biden contre 213 pour Donald Trump. Les résultats d'une quarantaine d'États sont tombés, mais il reste une poignée d'entre eux où l'incertitude la plus totale règne.

Les résultats de la Pennsylvanie (20 grands électeurs), du Michigan (16), de la Géorgie (16), de la Caroline du Nord (15) et du Wisconsin (10), où les deux candidats étaient au coude-à-coude avant l'élection, sont très attendus. Le Nevada (6) pourrait de son côté mettre plusieurs jours pour déclarer un vainqueur. Ces États-clés, les fameux "swing states", peuvent faire basculer l'élection. Découvrez ci-dessous la carte électorale du pays :

Pour que le candidat démocrate s'impose, il doit gagner au moins deux des trois États disputés du Nord industriel (Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin), remportés sur le fil par Donald Trump il y a quatre ans. Or dans ces États, le dépouillement a été stoppé pour la nuit (aux États-Unis) et devrait se poursuivre mercredi, voire sur plusieurs jours, notamment en raison du niveau record du vote par correspondance. Pour rappel, pour être élu, l'un des deux candidats doit obtenir la majorité des 538 grands électeurs mis en jeu, soit une majorité fixée à 270 grands électeurs (on vous explique tout ici).

Une attente qui pourrait durer plusieurs jours

Pour la première fois depuis 2000, les Américains se sont réveillés mercredi sans savoir le nom de leur prochain président. Le spectre de longues journées d'incertitudes et d'âpres batailles judiciaires hante désormais la première puissance mondiale, déjà secouée par des crises sanitaire, économique et sociale d'ampleur. Nombre d'Etats sont en effet débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance. Ouvrir les enveloppes et scanner ces bulletins pourrait dans certaines villes prendre plusieurs jours.

Le nom du président qui prêtera serment le 20 janvier prochain est donc suspendu aux résultats de plusieurs États-clés. Un scénario potentiellement plus complexe qu'en 2000, quand l'élection dépendait de la seule Floride. A l'époque, c'est la Cour suprême qui avait fini, plus d'un mois après le scrutin, par intervenir pour mettre fin aux procédures de recomptage et donner raison au républicain George W. Bush face au démocrate Al Gore.

Joe Biden confiant, Trump revendique sa victoire

Tandis que Joe Biden se disait confiant lors de sa prise de parole mercredi matin (heure française), le président Donald Trump a revendiqué sa victoire dans une allocution à la Maison-Blanche. "Nous allons gagner, et en ce qui me concerne on a déjà gagné", a-t-il déclaré en conclusion de sa courte allocution durant laquelle il a détaillé les résultats partiels de l'élection américaine. Il a notamment annoncé victoire dans certains États où le dépouillement est toujours en cours, et les résultats officiels pas encore connus.

"On va gagner en Géorgie, on a 2,5 points d’avance avec 7% des voix qui restent à compter", a-t-il assuré. "L’Arizona est un État qu’on aurait bien aimé emporter c’est vrai, l’écart c’est rétrécit mais il existe une bonne possibilité qu'on rattrape. Mais nous gagnons la Pennsylvanie d’une marge significative aussi : nous avons 690 000 voix d’avance, ce n’est même pas une bataille. Avec 64% des voix déjà comptées, ils ne pourront pas nous rattraper ! Et on va sans doute encore creuser l’écart", ajouté Donald Trump, affirmant encore gagner "dans le Michigan ! - J'ai regardé les chiffres, j'étais étonné moi-même - et dans le Winsconsin", ce qui n'est pourtant pas encore vrai.

Vers une procédure judiciaire ?

La cheffe de campagne de Joe Biden a jugé mercredi "scandaleux" et "sans précédent" les propos de Donald Trump, qui a appelé à arrêter le décompte des bulletins de vote. Le président sortant a quant à lui dénonce "une fraude" et une "honte pour le pays", accusant le camp démocrate de vouloir "voler l'élection". Depuis le début de la campagne électorale, il fustige le vote par correspondance. "On va aller au tribunal, et je l’avais prévu, le jour où on m’a dit qu’on allait envoyer des centaines de millions de bulletins de votes par la poste, je savais que ça allait passer par les tribunaux", a affirmé Donald Trump, qui a indiqué qu'il irait jusqu'à la Cour suprême.

Dans un communiqué, Jen O'Malley Dillon, cheffe de campagne de Joe Biden, a affirmé que les démocrates étaient prêts à "combattre" en justice si le président républicain saisissait la Cour suprême. A majorité conservatrice, le président sortant compte néanmoins sur les juges pour trancher en sa faveur.

Un tel scénario était redouté par les observateurs. Le résultat définitif pourrait ainsi être l'objet d'une bataille judiciaire durant plusieurs semaines. Les deux camps sont divisés. Dans les grandes villes, certains commerces se sont barricadés, redoutant des violences.

Que se passerait-il en cas d'égalité ?

Dans l'hypothèse où les deux candidats Donald Trump et Joe Biden recueillent tous les deux 269 grands électeurs après l'élection, ce qui est toujours possible dans la configuration actuelle, ce sera à la Chambre des représentants de désigner le nouveau président et au Sénat de choisir le vice-président. On vous explique en détail ce cas de figure extrêmement particulier dans cet article.

L'élection a en tout cas suscité la plus forte participation depuis que les femmes ont le droit de vote : 160 millions d'Américains ont voté, soit une participation estimée à 66,9%, contre 59,2% en 2016, selon le US Elections Project.