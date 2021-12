En Chine, en raison de la résurgence du Covid-19, la ville de Xi'an est entièrement confinée

Les images de la ville de Xi'an, désertes, ressemblent à celles de Wuhan, il y a presque deux ans au début de la pandémie. Des artères vides et 13 millions de personnes enfermées chez elles en confinement, avec interdiction de sortir, sauf une fois tous les trois jours pour le ravitaillement. Les contrevenants risquent dix jours de prison. La ville est coupée du reste de la Chine. Plus aucun train ni aucun avion ne desservent l'ancienne capitale impériale chinoise.

"Seuls les véhicules transportant des produits de première nécessité et du matériel médical peuvent entrer et sortir de la ville", explique un responsable de la police locale, qui résume ces mesures très strictes. "Ils ne peuvent rester sur zone que 12 heures, au grand maximum."

Des tests de dépistage tous les trois jours

Des centaines de camions citernes quadrillent la ville et l'asperge de produits désinfectants. Et la population doit se soumettre à des tests de dépistage tous les trois jours. Les écoles, les commerces non essentiels et les entreprises sont fermées, et plusieurs responsables de la mairie ont été sanctionnés pour leur mauvaise gestion.

À 39 jours des Jeux olympiques de Pékin, le gouvernement ne veut prendre aucun risque et promet de renforcer encore ses mesures de lutte contre l'épidémie.