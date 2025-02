Emmanuel Macron remercie le Qatar pour «son rôle décisif» dans la libération d'Ofer Kalderon

Le président de la République, Emmanuel Macron, a remercié l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, pour son rôle dans la libération des otages retenus dans la bande de Gaza, dont celle d'Ofer Kalderon, lors d'un entretien téléphonique ce dimanche. Les deux dirigeants ont réaffirmé "la priorité absolue" à "la libération de tous les otages dans les plus brefs délais".

"La priorité absolue" est "la libération de tous les otages dans les plus brefs délais"

Selon l'Élysée, les deux dirigeants ont réaffirmé "la priorité absolue" à "la libération de tous les otages dans les plus brefs délais", dont le dernier otage franco-israélien Ohad Yahalomi. Les deux dirigeants ont également "discuté de la nécessité d'œuvrer aux conditions d'un retour de la paix et de la stabilité au Proche-Orient". "Pour ce faire, les cessez-le-feu à Gaza comme au Liban devaient devenir permanents", ont-ils jugé.

Ils ont également abordé la situation en Syrie et ont exprimé leur soutien à "une transition politique inclusive et respectueuse des droits de toutes les communautés syriennes". Les deux dirigeants ont enfin partagé "leur préoccupation quant à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo", appelant "au respect de la souveraineté de la RDC et à la reprise du dialogue".