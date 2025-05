Emmanuel Macron lance «un nouveau partenariat culturel» avec l'Indonésie

À la fin de son déplacement en Indonésie, le président français Emmanuel Macron a annoncé "un nouveau partenariat culturel" entre les deux pays après avoir élevé son homologue Prabowo Subianto à la plus haute distinction française. L'accent sera mis notamment sur le cinéma.





Emmanuel Macron a conclu jeudi son déplacement en Indonésie par une visite au temple bouddhiste de Borobudur où il a annoncé "un nouveau partenariat culturel" entre la France et l'Indonésie après avoir élevé son homologue Prabowo Subianto à la plus haute distinction française. "Devant ce temple nous franchissons une étape importante en lançant un nouveau partenariat culturel", a déclaré le président français au pied de l'imposante construction bouddhiste de Borobudur, édifiée aux VIIIe et IXe siècles.

Les deux "piliers" évoqués par Emmanuel Macron

Le premier pilier "c'est la coopération patrimoniale et muséale", a indiqué Emmanuel Macron, annonçant des "études communes sur des sites patrimoniaux" et l'accueil "prochain de jeunes professionnels dans nos musées".

"Le deuxième pilier, ce sont les industries culturelles et créatives (...) La France et l'Indonésie partagent une même ambition : faire de la culture une force économique (...) et un terrain d'émancipation", a ajouté Emmanuel Macron, arrivé le matin à Yogyakarta, berceau de la culture javanaise, depuis Jakarta. L'accent sera mis notamment sur le cinéma "grâce à de nouvelles coopérations avec le Centre national de la cinématographie (CNC), pour la formation, la diffusion et la coproduction".

Un marché du cinéma dynamique en Indonésie

Pays de 280 millions d'habitants, l'Indonésie possède un marché du cinéma très dynamique, avec pas moins de 126 millions d'entrées en salle en 2024 et 285 films produits en 2024, soit autant qu'en France. Les films d'horreur représentent la moitié de la production et des entrées, tandis que le cinéma d'auteur reste modeste. Jakarta souhaite néanmoins l'encourager, avec l'appui de la France et du Centre national du CNC.

Emmanuel Macron qui avait déjà mis en avant à Jakarta "une nouvelle vague franco-indonésienne", a également cité la mode, les métiers d'art, les jeux vidéo, le design, l'art visuel ou encore la gastronomie. "J'ai bon espoir que notre partenariat se poursuivra et pourra servir de pont entre les experts culturels, les artistes et les travailleurs de l'industrie créative", a déclaré de son côté le président indonésien.

Le président indonésien élevé au rang de grand-croix de la Légion d'honneur

Après des discussions la veille au palais présidentiel, les deux dirigeants s'étaient rendus jeudi matin par hélicoptère à l'académie militaire Magelang, depuis l'aéroport de Yogyakarta. Emmanuel Macron y a élevé Prabowo Subianto, ancien général, ex-ministre de la Défense et président indonésien depuis octobre dernier, au rang de grand-croix de la Légion d'honneur.

Prabowo Subianto a été accusé de violations des droits de l'Homme sous le régime du dictateur Suharto à la fin des années 1990. Il a été renvoyé de l'armée pour son rôle présumé dans les enlèvements de militants pro-démocratie mais a toujours nié ces accusations et n'a jamais été inculpé.

Le président français a quitté jeudi peu après 17h30 locales (10h30 GMT) l'Indonésie pour Singapour où il achèvera sa tournée en Asie du Sud-Est. Vendredi, il y prononcera le discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue, plus grand forum asiatique sur la sécurité et la défense.