Élection américaine : comment s'est passée la première journée de Donald Trump, comme président réélu ?

Il a sans doute passé sa nuit la plus reposante. Après des mois de campagne acharnée, Donald Trump retrouve son costume de président des États-Unis, élu à une large majorité, 295 grands électeurs. En attendant de prêter serment le 20 janvier prochain, le futur 47ᵉ président américain a pris le temps, mercredi, de savourer son succès et les félicitations qui l'accompagnent.

Une journée avec son acolyte, Elon Musk

Donald Trump n’est pas apparu en public, mais il a passé une partie de la journée dans son club de Mar-a-Lago avec son acolyte préféré, Elon Musk. Mais c’est surtout la diplomatie qui était au programme de Donald Trump : les coups de fil de félicitations des dirigeants de toute la planète se sont succédé.

L’un des tous premiers à appeler, Benyamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien qui a parlé de "plus grand retour de l’histoire" pour qualifier la victoire de son grand ami Donald Trump.

Emmanuel Macron, le premier à féliciter Donald Trump sur X

Un Donald Trump jugé infréquentable et dangereux il y a encore quelques jours par la plupart des dirigeants de l'Union européenne. Changement de ton aujourd'hui : c'était à celui qui le féliciterait le plus rapidement et c’est Emmanuel Macron qui rafle la palme, en étant le tout premier à poster sur X un message dans lequel il s’est dit "prêt à travailler" avec Donald Trump, "avec respect et ambition".

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Toutes les poursuites contre Trump abandonnées ?

Donald Trump savoure, lui qui adore être adulé et en position de force. La journée idéale, donc. Pour couronner le tout, le procureur spécial a annoncé qu’il allait sans doute abandonner toutes les poursuites contre Donald Trump, à nouveau au sommet du monde.