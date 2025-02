Du matériel de construction prêt à entrer à Gaza depuis l'Egypte

Du côté égyptien du poste-frontière de Rafah, des bulldozers et véhicules transportant du matériel de construction sont prêts à entrer dans la bande de Gaza ce jeudi. De son côté, le porte-parole du Premier ministre israélien a affirmé qu'"aucune marchandise n'est autorisée à entrer" par Rafah.

Des dizaines de bulldozers et semi-remorques transportant du matériel de construction se sont alignés jeudi du côté égyptien du poste-frontière de Rafah avant leur entrée de la bande de Gaza dévastée par la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé un média proche du renseignement égyptien.

Al-Qahera News a ajouté que des camions transportant des camping-cars étaient stationnés au passage, prêts à entrer dans le territoire palestinien.

"Aucune marchandise n'est autorisée à entrer", selon le porte-parole du Premier ministre israélien

Un photographe de l'AFP a vu des dizaines de bulldozers et d'engins de chantier stationnés du côté égyptien du poste frontière, ainsi que des camions transportant des caravanes.

Cependant, Omer Dostri, porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi qu'aucun "équipement lourd" n'était autorisé à entrer dans la bande de Gaza via le point de passage de Rafah.

"Il n'y a pas d'entrée de préfabriqués ou d'équipement lourd dans la bande de Gaza, et il n'y a aucune coordination en ce sens", a-t-il écrit sur X. "Selon l'accord, aucune marchandise n'est autorisée à entrer" par Rafah, a-t-il ajouté.

En vertu d'un accord de trêve en cours, Rafah a été ouvert à l'évacuation des blessés et des malades. L'aide humanitaire et les marchandises transitent par le point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et Gaza. "Nous les soutenons (les Palestiniens) et espérons que des jours meilleurs nous attendent", a déclaré à l'AFP Ahmed Abdel Dayem, un chauffeur à la frontière.

Une "vision globale" pour la reconstruction de Gaza présentée ce mois-ci par l'Egypte

Ces événements surviennent dans un contexte de tensions croissantes autour du projet du président américain Donald Trump de relocaliser les Palestiniens de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie, une décision qui a rencontré une vive opposition de la part des deux pays et de la communauté internationale.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a qualifié ce déplacement d'"injustice" à laquelle l'Egypte "ne peut pas participer", tandis que le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré que son pays restait "ferme" dans sa position contre le déplacement forcé des Palestiniens.

L'Egypte doit accueillir un sommet des nations arabes plus tard ce mois-ci et a annoncé cette semaine qu'elle présenterait une "vision globale" pour la reconstruction de Gaza de manière à garantir que les Palestiniens restent sur leur terre.

L'Egypte et la Jordanie, deux alliés clés des Etats-Unis, dépendent fortement de l'aide étrangère et Washington est considéré comme l'un de leurs principaux donateurs.