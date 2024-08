Macron et le roi de Jordanie appellent à éviter «à tout prix» une escalade militaire au Proche-Orient

"Le président de la République et le roi Abdallah II ont exprimé leur plus vive inquiétude quant à la montée des tensions dans la région et souligné la nécessité d'éviter une escalade militaire régionale à tout prix", selon ce communiqué. "Ils ont appelé toutes les parties à sortir de la logique de représailles, à exercer la plus grande retenue et la plus grande responsabilité afin de garantir la sécurité des populations".

"Le chef de l'Etat a redit au roi l'engagement de la France à contribuer à la désescalade au plan diplomatique, notamment sur la ligne bleue entre le Liban et Israël" fixée par l'ONU, a poursuivi la présidence française.

"Plus urgent que jamais qu'un accord de cessez-le-feu soit finalisé"

Cette brusque remontée de tensions entre Israël, l'Iran et ses alliés régionaux fait suite à l'élimination revendiquée par Israël du chef militaire du Hezbollah libanais Fouad Chokr et à la mort à Téhéran du chef politique du Hamas Ismaïl Haniyeh dans une frappe attribuée à Israël.

Plusieurs pays, dont la France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ont appelé samedi et dimanche leurs ressortissants à quitter le Liban, de crainte d'une aggravation du conflit entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah soutient le Hamas palestinien, basé à Gaza et en guerre avec Israël depuis l'attaque sans précédent qu'il a menée le 7 octobre contre l'Etat hébreu.

L'Elysée, dans son compte-rendu de l'entretien franco-jordanien, a jugé "plus urgent que jamais qu'un accord de cessez-le-feu soit finalisé pour permettre la libération de tous les otages, dont celle de nos deux compatriotes, la fin des souffrances des Gazaouis et l'acheminement massif de l'aide humanitaire". "Les deux dirigeants ont aussi marqué leur grave préoccupation s'agissant de la situation en Cisjordanie", a précisé la présidence française.