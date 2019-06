Débarquement : "L'Amérique n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres", rappelle Macron à Donald Trump

Aux côtés du président américain Donald Trump, Emmanuel Macron a rendu hommage jeudi aux combattants du débarquement du 6 juin 1944, dont la France commémore le 75e anniversaire. Dans son discours prononcé au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, dans le Calvados, le chef de l'État a glissé quelques messages politiques à son homologue, lui rappelant notamment que "l'Amérique n'est jamais aussi grande que quand elle se bat pour la liberté des autres".

Emmanuel Macron: "L'Amérique, cher Président Trump, n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres" #DDay75thAnniversarypic.twitter.com/lPBP1nxC7o — BFMTV (@BFMTV) 6 juin 2019

La France "n'oublie pas ces combattants à qui elle doit de vivre libre", a déclaré le président français, saluant leur "courage inouï". "Au nom de la France, au nom de notre nation, je m'incline devant leur bravoure, devant le sacrifice immense des 37.000 tués, des 19.000 disparus qui tombèrent en héros entre juin et août 1944, et pour la plupart, y reposent pour l'éternité".

"Nous vous devons plus que des médailles et des mots"

S'adressant ensuite Donald Trump, Emmanuel Macron a également rendu hommage à l'Amérique "qui n'est jamais aussi grande que quand elle se bat pour la liberté des autres (...) lorsqu'elle se montre fidèle aux valeurs universelles défendues par ses pères fondateurs". "Nous vous devons plus plus que des médailles et que des mots", a-t-il encore dit, avant d'appeler "à ne jamais oublier que les peuples libres, lorsqu'ils s'unissent, peuvent relever tous les défis".

Face à un Donald Trump hostile au multilatéralisme, Emmanuel Macron a aussi appelé à "ne jamais cesser de faire vivre l'alliance des peuples libres", citant ensuite comme exemple de cette alliance l'Organisation des Nations unies, l'Otan et l'Union européenne, autant d'institutions que Donald Trump critique régulièrement.