Dissuasion nucléaire : «la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République», rappelle Emmanuel Macron

Lors de son allocution du 5 mars 2025, le président de la République est revenu sur la guerre en Ukraine et la menace que représente la Russie pour la France et l'Europe. Pour continuer de protéger le Vieux continent, il a évoqué la dissuasion nucléaire française, "qui a toujours joué un rôle dans la préservation et la sûreté de l'Europe."