EN DIRECT - Allocution d'Emmanuel Macron : suivez la prise de parole du chef de l'État

Dans un contexte de crispations sur la scène internationale autour de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron prend la parole ce mercredi soir à 20h dans une allocution pré-enregistrée. Le chef de l'État devrait évoquer la position de l'Europe sur le dossier ukrainien, deux jours après la suspension de l'aide militaire américaine allouée à l'Ukraine.

Il évoque un "moment de grande incertitude". Emmanuel Macron prend la parole ce mercredi soir à 20h, dans une allocution pré-enregistrée pour évoquer la situation internationale et notamment la guerre en Ukraine. Le chef de l'État - qui estime que "le monde est confronté à ses plus grands défis" - devrait présenter les mesures envisagées par Paris pour parvenir à la paix en Ukraine. Cinq jours après l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche et 48 heures après la décision américaine de suspendre l'aide militaire accordée à l'Ukraine, le président devrait détailler la position de l'Europe sur le dossier et réaffirmer son soutien à Kiev. Suivez notre direct.

Dans quel contexte Emmanuel Macron prend-il la parole ?

Vendredi dernier, le monde assistait sidéré à l'affrontement verbal entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain reprochait à son homologue de "jouer avec la 3e guerre mondiale" et brandissait une menace claire : soit une paix est conclue avec la Russie, soit les États-Unis abandonneront l'Ukraine. Ce lundi, Trump mettait ses menaces à exécution, en annonçant la suspension de l'aide militaire américaine allouée à l'Ukraine, avant d'assurer ce mercredi que Volodymyr Zelensky était "prêt" à négocier avec Moscou.

De leur côté, les Européens se réunissaient dimanche lors d'un sommet à Londres et insistaient sur la nécessité de maintenir le dialogue avec les États-Unis. La Commission européenne, par la voix de sa présidente Ursula Von der Leyen, a dévoilé mardi un plan de près de 800 milliards d'euros pour assurer la défense du Vieux-Continent, mais aussi pour fournir une aide "immédiate" à l'Ukraine.