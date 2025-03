Défense : «Je refuse que les Français aient à se sacrifier financièrement pour financer la guerre», assure Manon Aubry

Article Suggestions

Emmanuel Macron a mis en lumière la menace russe et annoncé de nouveaux investissements dans le secteur de la défense et de l'armement. Réagissant à cet effort budgétaire, Manon Aubry, eurodéputée LFI, a dénoncé un manque de cohérence et un sacrifice social disproportionné, appelant à une planification claire.