Décès d'Elizabeth II : Charles sera officiellement proclamé roi samedi matin

De Elizabeth II à Charles III. Charles sera officiellement proclamé roi samedi matin lors d'une réunion du Conseil de succession réuni à Londres, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué. Ce conseil se réunira à 10 heures (heure locale) au palais de Saint-James et la proclamation sera lue en public une heure plus tard du balcon de cette résidence, puis dans toutes les provinces du Royaume-Uni le lendemain. Selon le président du Parlement, le roi Charles III s'adressera aux Britanniques à 17 heures (heure locale) lors de sa première allocution télévisée comme souverain après la mort de la reine Elizabeth II, a annoncé le président de la Chambre des Communes Lindsay Hoyle.

Lindsay Hoyle a indiqué que la séance d'hommages au Parlement serait suspendue "pendant que Sa Majesté le Roi s'adresse à la nation".

Un hommage rendue par Liz Truss

Dans le même temps, la Première ministre britannique a rendu hommage à la défunte reine au Parlement. Elle a souhaité saluer "l'une des plus grandes dirigeantes que le monde ait connues" et "la plus grande diplomate" du Royaume-Uni.

"Ses paroles de sagesse nous ont donné de la force dans les moments les plus éprouvants. Pendant les moments les plus sombres de la pandémie, elle nous a donné l'espoir que nous nous reverrions", a souligné la cheffe du gouvernement, vêtue de noir, avant d'être reçue dans l'après-midi par le roi Charles III.

>> Pus d'informations à suivre…