«J'ai le cœur brisé» : devant Buckingham Palace, les Anglais disent adieu à Elizabeth II

Une annonce et le choc. Au Royaume-Uni et dans le monde, la mort de la reine Elizabeth II provoque l'émotion. Dès ce jeudi soir, des centaines de personnes se sont réunies devant les grilles Buckingham Palace, pour y déposer un bouquet de fleurs ou un petit mot d'adieu. Après 70 ans, 7 mois et deux jours de règne, la reine Elizabeth laisse un grand vide derrière elle, notamment à Buckingham. Si ce grand palais glacial était loin d'être la résidence préférée d'Elizabeth II, il reste celui qui incarne le mieux la monarchie britannique que les Anglais chérissent.

Dernier au revoir

Toute la nuit et malgré la pluie battante, des milliers de londoniens et de touristes se sont rendus devant les grilles de Buckingham pour faire leurs adieux à la reine. Comme en communion nationale, les Britanniques ont applaudi toute la nuit, entonnant parfois l'hymne "God Save the Queen".

Une façon de célébrer le travail réalisé par Elizabeth II et de la remercier pour avoir guidé le peuple anglais jusqu'au bout, comme le soulignent Nelly et Chrissy, deux Anglaises venues se recueillir devant le palais royal. "J'ai le cœur tellement brisé. Elle n'a jamais abandonné, jamais. Elle voulait être notre reine jusqu'à ce qu'elle meure", explique Nelly. "C'est un nouveau chapitre. Mais j'ai confiance en Charles et Camilla", ajoute-t-elle au micro d'Europe 1.

"God Save the King"

La reine laisse la place à son fils Charles. À 73 ans, le roi Charles devient le souverain le plus âgé à accéder au trône. Et pour beaucoup de Britanniques, c'est tout un chapitre voire tout un livre, qui se ferme avec l'arrivée de Charles III à Buckingham.