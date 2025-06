Attaque américaine sur l'Iran : «Il n'y aura pas de guerre régionale», avance Frédéric Encel

Invité d'Europe 1 Midi Week-end, le géopolitologue Frédéric Encel se veut rassurant. Pour lui, malgré l'attaque américaine sur les installations nucléaires iraniennes, il n'y aura pas d'embrasement de la guerre Israël/Etats-Unis - Iran, à l'échelle mondiale, ni à l'échelle régionale. Il explique pourquoi.

Il a publié La guerre mondiale n'aura pas lieu, et selon Frédéric Encel, "il n'y aura pas de guerre régionale" non plus. Dimanche, les États-Unis ont largué des missiles Tomahawk et des bombes de type GBU57 sur les sites de Fordo, Natanz et Ispahan. Et si la question d'un embrasement régional du conflit semble pouvoir se poser, Frédéric Encel se veut rassurant.

"Téhéran n'a strictement aucun allié militaire"

"Téhéran n'a strictement aucun allié militaire. Alors, si vous voulez, l'une des conditions sine qua non d'un éventuel effondrement dans une guerre mondiale, ou ne serait-ce que régionale d'ailleurs, c'est que chaque camp dispose d'alliés", rappelle au micro d'Europe 1 le géopolitologue. "Donc évidemment qu'il n'y aura pas de guerre mondiale et il n'y aura à mon avis pas non plus de guerre régionale, faute de combattants et faute de volonté, notamment des États-Arabes."

Quant à la réplique iranienne, Frédéric Encel avance qu'elle sera relativement limitée. "Vous pouvez surenchérir lorsque vous avez de quoi surenchérir. Avec la République islamique d'Iran, c'est toujours pareil depuis 1979, c'est une rhétorique et une sémantique apocalyptique, assez largement bouffonne d'ailleurs, et en réalité derrière, alors vous avez effectivement des actes de guerre, mais qui ne vont jamais dans le sens de ce que vous avez promis, parce que vous ne pouvez pas."

Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en réponse, Téhéran a frappé Israël et non les intérêts américains, déroule le spécialiste. "C'est plus facile pour l'Iran aujourd'hui de frapper des civils en Israël, que des bases américaines au Moyen-Orient."