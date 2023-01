Covid en Chine : l'UE prendra-t-elle des mesures communes pour l'accueil des voyageurs ?

Malgré la situation épidémique qui s'est aggravée en Chine, avec plusieurs millions de cas de Covid détectés chaque jour, Pékin autorise pourtant ses ressortissants à voyager à l'étranger. Cela suscite l'inquiétude de nombreux pays européens, notamment la France. On attend d'ailleurs une réponse commune des 27. Parce que pour l'instant, c'est le règne du chacun pour soi. De son côté, la France met en place son propre pare-feu : test négatif impératif à l'embarquement depuis la Chine, masques obligatoires pendant le vol et test PCR aléatoire une fois le pied posé à l'aéroport. Les 27 semblent suivre leurs propres règles.

Discussion entre le 27 mercredi

Pour éviter cela, les États membres de l'Union européenne doivent discuter mercredi d'une réponse commune à adopter. Parmi les questions posées sur la table, l'utilité des tests obligatoires pour les voyageurs chinois. L'Italie a déjà décidé d'appliquer cette mesure de protection. Les Espagnols leur ont emboîté le pas vendredi, suivis quelques heures plus tard par la France, qui impose un test négatif pour les voyageurs au départ de Chine et un nouveau test à l'atterrissage.

La France qui va d'ailleurs pousser pour que cette mesure soit prise à l'échelle européenne. Mais cette coordination est pour l'instant à la traîne. Et pour cause, tous les pays ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, pas de nouveaux variants, donc pas de risque. Notre niveau de protection est suffisant. Un avis partagé par quelques pays nordiques, dont la Belgique, ou encore l'Allemagne.