Covid-19 : en Chine, des touristes français bloqués sur l'île de Hainan

L'île de Hainan en Chine est en proie à une résurgence du Covid-19 : 1.500 cas ont été répertoriés depuis le début du mois d'août. Résultat : près de 80.000 touristes sont bloqués, dont des ressortissants français. Pour espérer sortir de l'île, il faut présenter deux tests négatifs en 48 heures dans les zones où aucun malade n'a été détecté. Il faut en revanche trois tests en 72 heures dans les endroits avec un faible nombre de cas. Le correspondant d'Europe 1 en Chine a pu s'entretenir avec Julien, un Français bloqué en vacances dans une ville particulièrement touchée par l'épidémie.

L'impossibilité de rentrer à Pékin

"On ne peut pas sortir, et si on sort, on doit mettre le masque dans la résidence", explique d'abord ce Français interrogé par Europe 1. "À la fin, on fait tous le test au même endroit. Les QR codes verts, les QR codes jaunes, avec des étiquettes, etc", décrit-il, soulignant qu'il y avait eu un pic à 18 contaminations ce mardi, là où il se trouve. "Tous les jours, ça monte" dans les alentours, ajoute-t-il, "il faut que l'on fasse attention. Heureusement, on ne peut pas sortir".

Julien espère pouvoir bientôt rentrer chez lui à Pékin. "A priori, non, ce n'est pas possible, mais on est au courant de rien", regrette-t-il. "Si on fait sept jours de tests d'affilée, on peut rentrer, mais personne n'a réussi. On ne sait rien, on ne peut pas savoir", poursuit le touriste français. Selon, beaucoup d'autres Français se trouvent en ce moment sur l'île de Hainan. "On est en pleines vacances d'été, en août, donc bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont coincés ici."