Fragilisée par sa stratégie «zéro Covid», la Chine au bord de la récession

La croissance chinoise est réduite à peau de chagrin. Entre avril et juin 2022, le PIB du pays n'a progressé que de 0,4%. Une véritable douche froide pour l'empire du milieu qui se rapproche dangereusement de la récession.

Parmi les principales raisons évoquées pour expliquer de si mauvais chiffres, les longs mois de confinement au printemps, pour contre la pandémie de Covid, reviennent inlassablement. 400 millions de personnes étaient concernées, dont la ville de Shanghai, capitale économique de la Chine. Et cette stratégie "zéro Covid" est loin d'être terminée puisque plus de 250 millions de personnes sont toujours touchées par des restrictions de déplacements liées au Covid.

Les Chinois consomment moins et ne voyagent plus

Mais lorsque l'usine du monde, cela pénalise aussi l'Europe. Toutes les chaînes d'approvisionnement vers le vieux continent, le premier partenaire commercial de Pékin, tournent au ralenti. Le luxe souffre également car les Chinois consomment moins en période de crise et ne voyagent plus depuis plus de deux ans.

Depuis le début de la crise sanitaire, les frontières de la Chine sont fermées et cela impacte directement des pays comme la France. Et tant que durera cette politique très stricte, rien ne pourra vraiment changer dans un contexte international déjà fragilisé par la guerre en Ukraine et l'inflation.