Coronavirus : le bilan au Brésil dépasse 50.000 morts

Le nouveau coronavirus a fait plus de 50.000 morts au Brésil depuis le début de la pandémie, qui a contaminé plus d'un million de personnes dans le pays, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. Le Covid-19 a fait 641 morts de plus en 24 heures au Brésil, portant le bilan total à 50.617 décès, a indiqué le ministère. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé par l'épidémie derrière les Etats-Unis où le virus a tué plus de 120.000 personnes pour plus de 2,2 millions de cas.

L'Amérique latine et les Caraïbes, nouvel épicentre de la pandémie, ont franchi samedi le cap des deux millions de contaminations, après les Etats-Unis et le Canada (plus de 2,3 millions essentiellement aux Etats-Unis) et l'Europe qui compte plus de 2,5 millions de cas dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Le Pérou a franchi le seuil des 8.000 morts et l'Argentine celui des 1.000 morts.

La pandémie de Covid-19 a tué officiellement au moins 465.300 personnes dans le monde et en a contaminé plus de 8,8 millions, dont plus de quatre millions considérés aujourd'hui comme guéris, depuis que la Chine a fait état de l'apparition en décembre de la maladie.