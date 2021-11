COP26 : pourquoi l'enjeu politique est grand pour Emmanuel Macron

DÉCRYPTAGE

Des attentes immenses, à la hauteur des désastres climatiques balayant la planète : après les "espoirs déçus" du sommet du G20, plus de 120 dirigeants du monde se retrouvent ce lundi à Glasgow, pressés de toutes part de faire plus et plus vite pour éviter le pire à l'humanité. A quelques mois de l'élection présidentielle, la pression est également forte sur Emmanuel Macron.

La France en quête de leadership

Sur la scène internationale, la France veut se présenter comme un acteur majeur de la lutte contre le réchauffement climatique. Signés sous la présidence de François Hollande, les Accords de Paris avaient marqué une avancée majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, la France est à nouveau en quête de leadership sur ces thématiques. Et dans cette quête de reconnaissance, Emmanuel Macron peaufine son image : celle d'un chef d'Etat qui compte devenir le leader des négociations climatiques.

Pour ce faire, le locataire de l’Elysée dispose notamment d'un argument principal : le modèle français, moins émetteur de C02 que ses concurrents grâce à la large part du nucléaire dans la production de son électricité. Alors que bon nombre de pays continuent de privilégier le charbon, énergie fossile très émettrice de gaz à effet de serre. Mais ce seul argument peut-il suffire ? Les pays du G20 se sont déjà entendus dimanche pour arrêter de financer toutes nouvelles centrales électriques au charbon à l’international.

Reste dans tous les cas pour Emmanuel Macron l’importance de la posture volontariste. Souhait sincère ou non d’avancer sur les questions climatiques : l’image qu’il dégagera de ce sommet revêt un enjeu crucial. Car à six mois de la présidentielle, la protection de l’environnement est l’une des principales préoccupations des Français… Et ça, le président, qui n'est pas encore officiellement candidat, est loin de l’ignorer.