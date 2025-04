Commerce mondial : recul de 0,2 à 1,5% en 2025, en fonction de la politique douanière de Donald Trump, prévient l'OMC

La suspension temporaire des droits de douane américains atténue la contraction des échanges mais le recul du commerce mondial de marchandises pourrait chuter jusqu'à 1,5% en volume en 2025 en fonction de la politique douanière de Donald Trump, a averti l'OMC mercredi.

L'incertitude autour du commerce mondial déclenchée par le président américain Donald Trump pourrait "avoir de sévères conséquences négatives", en particulier pour les économies les plus vulnérables, a averti mercredi la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La suspension temporaire des droits de douane punitifs américains atténue la contraction des échanges mais le recul du commerce mondial de marchandises pourrait atteindre jusqu'à 1,5% en volume en 2025, en fonction de la politique douanière de Donald Trump, selon les prévisions annuelles de l'Organisation mondiale du commerce.

"Sévères conséquences négatives pour le monde"

"Je suis très préoccupée par l'incertitude qui entoure la politique commerciale, notamment l'impasse entre les États-Unis et la Chine. La récente désescalade des tensions tarifaires a temporairement allégé la pression sur le commerce mondial", a affirmé Ngozi Okonjo-Iweala, dans un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Trump ouvre la voie à des droits de douane sur certains minerais et objets électroniques

"Toutefois, l'incertitude persistante menace de freiner la croissance mondiale, avec de sévères conséquences négatives pour le monde, en particulier pour les économies les plus vulnérables", a-t-elle ajouté.

"Face à cette crise", la cheffe de l'OMC considère que les membres de l'organisation "ont une occasion sans précédent d'insuffler du dynamisme à l'organisation" mais aussi, entre autres, "de favoriser des conditions de concurrence équitables" et "d'adapter nos accords afin de mieux répondre aux réalités mondiales actuelles".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Oublier l'expansion

En début d'année, l'OMC s'attendait à une expansion continue du commerce mondial en 2025 et 2026, le commerce des marchandises augmentant au même rythme que le PIB mondial et le commerce des services augmentant plus rapidement.

Toutefois, le grand nombre de nouveaux droits de douane introduits depuis janvier a incité les économistes de l'OMC à réévaluer la situation commerciale, ce qui s'est traduit par un abaissement substantiel de leurs prévisions pour le commerce des marchandises et par une réduction moins importante de leurs perspectives pour le commerce des services.

La suite après cette publicité

"Dans les conditions actuelles", à savoir en prenant en compte la suspension annoncée par le président américain Trump de ses droits de douane colossaux contre le reste du monde, à l'exception de la Chine, "le volume du commerce mondial des marchandises devrait diminuer de 0,2% en 2025", avant d'afficher une "reprise modeste" de 2,5% en 2026, selon l'OMC.

"Il existe d'importants risques de détérioration"

Mais l'organisation souligne qu'"il existe d'importants risques de détérioration, comme l'application de droits de douane réciproques et la propagation plus large de l'incertitude entourant les politiques, ce qui pourrait entraîner un recul du commerce mondial des marchandises encore plus marqué (de 1,5%) et nuire aux pays les moins avancés tournés vers l'exportation".

À lire aussi Droits de douane : malgré le revirement de Washington, le commerce international est en train de ralentir

Le rapport contient pour la première fois une prévision concernant le commerce des services, qui devrait augmenter de 4,0% en 2025, soit environ 1 point de pourcentage de moins que prévu. En 2025, l'impact des récentes mesures tarifaires sur le commerce de marchandises devrait être très différent d'une région à l'autre.

Baisse particulièrement marquée

Dans les conditions actuelles, "la baisse devrait être particulièrement marquée en Amérique du Nord, où les exportations devraient chuter de 12,6%", détaille l'OMC. Les importations de cette région devrait elles chuter de 9,6% cette année. L'Asie devrait afficher une croissance "modeste" des exportations et des importations cette année (1,6% pour les deux), de même que l'Europe (1,0% pour les exportations et 1,9 % pour les importations).

Selon l'OMC, les perturbations des échanges entre les États-Unis et la Chine devrait entraîner "un détournement important des échanges, ce qui suscite des inquiétudes parmi les marchés tiers quant à une concurrence accrue de la part de la Chine".

Les exportations de marchandises chinoises devraient augmenter de 4 à 9% dans toutes les régions hors Amérique du Nord, en raison de cette réorientation des échanges.