Droits de douane : malgré le revirement de Washington, le commerce international est en train de ralentir

Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump ne sont pas sans conséquence pour le commerce international. Notamment depuis que le président américain a décidé de faire grimper des taxes sur les importations chinoises. Malgré le revirement de Washington, cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pèse lourdement sur l’économie mondiale.

Donald Trump a donc suspendu les droits de douane les plus élevés qu’il prévoyait, notamment sur l’Europe. Un soulagement pour les marchés, mais de courte durée car le président américain a fait grimper la facture des taxes sur les importations chinoises. La mise à l’arrêt quasi-totale des échanges entre Chine et États-Unis ainsi que les droits de douane toujours en vigueur pèsent lourdement sur l’économie mondiale.

B aisse marquée de la demande mondiale

Et pour savoir comment se porte l’économie mondiale, il faut regarder l’activité sur les mers du globe, le trafic des porte-conteneurs est révélateur. Or, ces derniers jours, les routes maritimes sont plus dégagées car les réservations de conteneurs ont chuté.

À l’origine, des annulations de commandes et, plus globalement, une baisse marquée de la demande mondiale. Le plus gros constructeur de machines-outils a lui annoncé réduire sa production dans son usine de Los Angeles pour la même raison. Un secteur en particulier est touché : l’automobile.

Pour lui, le revirement de Donald Trump n’a rien changé, les 25% de droits de douane persistent. Stellantis, Jaguar, Nissan, Audi… La liste de constructeurs qui suspendent leur production ou leurs ventes aux États-Unis s’allonge. Avant de voir les prix augmenter, les Américains vont expérimenter la baisse de l’offre et la croissance mondiale va, au passage, en prendre un coup.