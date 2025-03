Collision aérienne à Washington : le régulateur prend des mesures définitives de sécurité

© Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Après la collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire qui a fait 67 morts fin janvier à Washington, plusieurs mesures de sécurisation des abords de l'aéroport Ronald-Reagan ont été annoncées par le régulateur américain de l'aviation. Les vols non essentiels autour de l'aéroport ont été interdits aux hélicoptères et aux engins à voilure fixe.