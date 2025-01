Collision à Washington : les contrôleurs ont prévenu l'hélicoptère qu'il était sur la trajectoire de l'avion

L'hélicoptère militaire, entré en collision avec un avion de ligne au-dessus de Washington mercredi, avait été prévenu par les contrôleurs aériens qu'il se trouvait sur la trajectoire de l'avion, selon une bande sonore des échanges dans la tour de contrôle. Cette collision entre les deux appareils a fait au moins 28 morts.

Les contrôleurs aériens ont prévenu un hélicoptère militaire qu'il se trouvait sur la trajectoire d'un avion de ligne, avant la collision entre les deux appareils qui a fait au moins 28 morts mercredi au-dessus de Washington, selon une bande sonore des échanges dans la tour de contrôle.

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a expliqué qu'un avion appartenant à American Airlines, était "entré en collision à altitude moyenne" avec un hélicoptère Sikorsky H-60 au moment de l'approche de l'aéroport Ronald-Reagan de la capitale américaine, mercredi soir.

Une explosion semblable à une "boule de feu"

L'avion transportait 60 passagers et quatre membres d'équipage. Un responsable du Pentagone a précisé que trois militaires étaient à bord de l'hélicoptère. "Nous ne pensons pas qu'il y ait de survivants", a déclaré jeudi matin le chef des pompiers de la ville de Washington, John Donnelly, en expliquant que 28 corps avaient été retrouvés.

Après une explosion semblable à une "boule de feu", selon le terme d'un contrôleur, les deux appareils sont tombés dans le fleuve Potomac, qui sépare la ville de l'Etat de Virginie.

"Pat 2-5, avez-vous le CRJ en visuel?", entend-on dire un contrôleur, qui demande au pilote d'hélicoptère s'il voit l'avion. "Pat 2-5, passer derrière le CRJ", enjoint ensuite le contrôleur. Des exclamations d'angoisse peuvent ensuite entendues, une voix demandant: "La tour, avez-vous vu ça?". "J'ai juste vu une boule de feu et puis il a disparu. Je n'ai rien vu depuis qu'ils ont touché la rivière. Mais c'était un CRJ et un hélicoptère qui sont entrés en collision", ajoute un autre contrôleur après l'accident.

L'avion aurait dû avoir la priorité s'il avait été autorisé à atterrir, a affirmé à Fox News Kyle Bailey, un pilote et expert en aviation. Une très vaste opération de recherche et de secours avec policiers, pompiers, et gardes côtes est en cours dans les eaux glaciales et boueuses du Potomac.