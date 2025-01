Crash à Washington : qui étaient les deux patineurs russes, Evgenia Shichkova et Vadim Naumov ?

Le couple de patineurs artistiques russes Evgenia Shichkova et Vadim Naumov se trouvait à bord de l'avion de ligne impliqué dans une collision avec un hélicoptère militaire à Washington, mercredi soir. Reconvertis entraîneurs, ils s'étaient particulièrement illustrés dans les années 1990 avec un titre de champion du monde.

Les secours ne s'attendent à "aucun survivant" jeudi, à Washington, après la collision aérienne entre un avion de ligne américain et un hélicoptère mercredi soir. Vingt-huit corps ont été retrouvés, et selon les agences russes, le couple de patineurs artistiques Evgenia Shichkova et Vadim Naumov faisait partie des passagers.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les agences d'État Ria Novosti et Tass, citant une source anonyme, ont affirmé qu'Evgenia Shichkova, 52 ans, et Vadim Naumov, 55 ans, qui exerçaient comme entraîneurs, se trouvaient dans l'appareil.

Champions du monde en 1994

Ces deux athlètes russes s'étaient particulièrement illustrés dans les années 1990, se constituant un beau palmarès. Leur principal fait d'armes est l'obtention de la médaille d'or aux Mondiaux de 1994 au Japon, devant les Canadiens Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler et les Russes Marina Eltsova et Andrei Bushkov.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Aussi, les deux patineurs russes ont remporté deux médailles d'argent, aux championnats européens en 1994 et aux Mondiaux de 1995, et plusieurs médailles de bronze aux Mondiaux 1993 ainsi qu'aux championnats européens de 1991, 1992, 1993 et 1995. Ils ont participé aux Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en France en 1992, et de Lillehammer en Norvège en 1994, sans cette fois glaner de médaille.

Les deux patineurs étaient mariés depuis 1995. Ils avaient mis fin à leur carrière en 1998 et s'étaient installés aux Etats-Unis pour devenir entraîneurs, d'abord dans le Connecticut puis à Boston depuis 2017.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'autres actuels ou anciens patineurs artistiques se trouvaient à bord

Inna Volyanskaya, ancienne patineuse soviétique devenue entraîneuse aux États-Unis, était également parmi les passagers, selon TASS et Ria Novosti. Elle avait remporté divers trophées au tournant des années 1980. "Nous sommes effondrés après cette tragédie indicible et nous gardons les familles des victimes tout près de nos cœurs", a déclaré pour sa part l'instance dirigeante du patinage artistique américain, dans un communiqué cité par le Washington Post. Des médias américains ont affirmé que des patineurs artistiques américains se trouvaient également à bord.

La fédération russe de patinage artistique s'est dite "choquée et très attristée par la tragédie qui s'est produite à Washington". Le patinage américain "a perdu de jeunes athlètes talentueux et des entraîneurs qualifiés", dont certains "étaient nos compatriotes", a ajouté la fédération russe.