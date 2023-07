Chine : Pékin annonce vouloir «contrôler» les exportations de métaux rares pour gêner les États-Unis

Leur nom ne vous dit certainement rien. Le gallium et le germanium sont des métaux rares mais indispensables à l’industrie de défense et aux nouvelles technologies. Et la Chine contrôle 80% de la production mondiale. Pour le gouvernement chinois, il s’agit bien de frapper l’industrie américaine au cœur et amener les États-Unis à assouplir leur politique visant à interdire la vente de semi-conducteurs à la Chine.

Nouvel élément sur la table des négociations

"Le gouvernement chinois met en œuvre des contrôles à l'exportation sur les produits liés au gallium-germanium conformément à la loi pour s'assurer qu'ils sont utilisés à des fins légitimes, afin de préserver la sécurité nationale", a déclaré Shu Jueting, porte-parole du ministère chinois du Commerce. "Le contrôle des exportations n'est pas une interdiction d'exporter", a-t-elle insisté devant la presse, assurant que des "licences seront accordées si les exportations sont conformes aux réglementations en vigueur".

Le timing ne doit rien au hasard alors que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est à Pékin jusqu’à dimanche pour tenter de relancer les échanges commerciaux entre les deux pays. Cette menace sur les exportations de métaux critiques est un nouvel élément de poids sur la table des négociations.