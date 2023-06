Chine : à l'aube du Forum économique mondial de Tianjin, Pékin veut séduire les entreprises

Plus de 1.500 invités, chefs d’entreprises, hommes politiques et ministres venus d’une centaine de pays se retrouvent en Chine, ce mardi, dans la ville de Tianjin, pour le Forum économique mondial, le petit frère du forum de Davos, sur le thème de la relance. Il faut noter la présence d’une importante délégation venue d’Arabie saoudite avec six ministres qui ont fait le déplacement. C'est le symbole du nouvel alignement entre Pékin et Ryad. Pour la Chine, c'est d'abord l'occasion de tourner véritablement la page du Covid-19 et de faire revenir les investisseurs.

La Chine prête à aider les entreprises à se développer

"La Chine est désormais le plus grand marché du monde dans de nombreux secteurs comme l'automobile, l'électroménager et l'aviation, ce qui offre aux entreprises d’importantes opportunités de croissance", développe Chen Liming, du Forum économique mondial. "Nous les aiderons à relever les défis", promet-il.

Il faut dire que la Chine a bien besoin de redorer son blason. Un sondage de la Chambre de commerce européenne en Chine révèle que deux entreprises étrangères sur trois estiment qu’il est de plus en plus difficile de travailler dans le pays. La raison de ce désamour n’est plus la crise sanitaire, mais plutôt la politique. Effectivement, 59% des entreprises interrogées estiment que l'environnement économique y est de plus en plus politisé.