Chine : après plusieurs mois sans Covid-19, le virus revient dans le pays

Après des mois d’absence du Covid-19 en Chine, le virus fait son grand retour. Plusieurs centaines de nouveaux cas ont été comptabilisés dans douze villes du pays, dont Wuhan, le berceau de l’épidémie. Depuis mardi, les autorités chinoises ont lancé un grand plan de dépistage de tous les habitants de la ville, soit 11 millions de personnes.

Le virus n’est pas réapparu dans un premier temps à Wuhan mais à Nankin, un peu plus au sud du pays. Les premiers cas de variant Delta ont été détectés le mois dernier à l'aéroport, où du personnel d'entretien a été contaminé en travaillant sur un avion en provenance de Russie. Depuis, le virus s'est répandu dans tout le pays. Avec plus de 400 nouvelles infections depuis la mi-juillet, ce regain de contaminations reste toutefois très limité par rapport aux chiffres enregistrés dans d'autres pays.

Des mesures drastiques, y compris à Pékin

Mais ce foyer est important en termes d'étendue géographique : plus d'une douzaine de provinces sont désormais touchées ainsi que Pékin, la capitale, qui a appelé dimanche ses habitants à ne pas quitter la ville sauf raison impérieuse. Le régime communiste a de nouveau sorti un arsenal de mesures radicales similaires à celles du début 2020, avec le confinement de certaines villes, une limitation des déplacements et un dépistage généralisé. Non loin de cette ancienne capitale, la ville de Yangzhou a ordonné à ses habitants de rester chez eux après le recensement de 40 nouveaux cas dans la seule journée de lundi. Seul un membre de chaque foyer est autorisé à sortir, une fois par jour, pour assurer le ravitaillement. Mardi, le pays a fait état de 61 nouveaux cas d'origine locale.

Mais ce qui inquiète le plus les autorités, c'est que la plupart de ces malades étaient pourtant protégés avec l'un des vaccins chinois, les seules disponibles dans le pays. Les autorités envisagent maintenant de proposer une troisième injection en Chine, où plus d’1,6 milliards de doses ont déjà été injectées. Le nombre de personnes entièrement vaccinées n'a pas été révélé.