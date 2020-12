"C’est vraiment dur" : face au Covid-19, l'Italie se prépare à reconfiner avant les fêtes

REPORTAGE

Les Italiens s'apprêtent à se reconfiner. Le gouvernement italien a annoncé de nouvelles restrictions en Italie pour les fêtes de fin d’année. Dès lundi, il sera interdit de circuler entre les régions italiennes, et le confinement sera davantage durci entre le 24 décembre et le 6 janvier, période durant laquelle il sera interdit de sortir de chez soi sans attestation. Samedi, le gouvernement a néanmoins consenti à quelques assouplissements.

"On nous oblige à refermer, c'est vraiment dur"

"Je suis venu pour être à Noël avec mes enfants à Rome, mais on ne se verra pas, on sera tous bloqués chacun chez soi", déplore Giuseppe, au micro d'Europe 1. Cet Italien, qui vit dans le nord du pays, devait venir jusqu'à Rome pour passer Noël en famille, mais les annonces des autorités ont chamboulé ses plans.

Chamboulés aussi, les restaurateurs. En effet, le reconfinement total du pays implique une fermeture des commerces jugés non essentiels. Pour Rosario, restaurateur du centre de Rome, l'annonce est difficile à digérer. "Ça va être une grosse perte pour nous tous, les restaurateurs", dit-il. "On attendait ces fêtes de pied ferme pour rattraper un peu l'année et travailler au moins une bonne semaine, et on nous oblige à refermer. C'est vraiment dur."

La peur d'une flambée des contaminations pendant Noël

"Reconfiner tout le pays est une décision douloureuse, mais nécessaire", a justifié le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Ce dernier craint en effet une flambée des contaminations au Covid-19 durant les fêtes de fin d'année. "Nos experts craignent que la courbe de contagion n'augmente pendant la période de Noël", a justifié le chef de l'exécutif.

Toute l'Italie sera donc classée "rouge" pour les fêtes, mais les Italiens auront néanmoins le droit de sortir de chez eux pour participer à un repas de famille à couverts limités, a finalement tranché un décret publié samedi. Les Italiens pourront donc se déplacer une fois par jour dans leur propre région pour aller rendre visite à des parents ou des amis, cela en dehors du couvre-feu qui existait déjà (de 22h à 5h). Le gouvernement consent à l'invitation à la maison de deux convives, parents ou amis, accompagnés de leurs enfants, s'ils ont au maximum 14 ans.

Avec près de 68.000 morts liés au coronavirus depuis le début de la pandémie, l'Italie est le pays le plus endeuillé d'Europe.