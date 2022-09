«Ce n'est pas normal» : dans le Rhône, les locataires de l'Opac priés d'éviter l'ascenseur

C'est une demande pour le moins surprenante qui a été proposée aux habitants de cet immeuble de Brignais dans le Rhône. Dans un courrier affiché sur la porte d'entrée de ce bâtiment de quatre étages, l'Opac (organisme d'habitations à loyer modéré) du Rhône explique que l'envolée du coût de l'électricité entraîne une hausse importante des charges des parties communes. Pour y faire face, l'office HLM demande aux locataires de... limiter l'usage de l'ascenseur.

Crédits photos : Jean-Luc Boujon

"Un voyage en ascenseur coûte à peu près 0,10 €. Si vous utilisez votre ascenseur quelques centaines de fois par jour, cela représente un coût qui n'est pas négligeable", explique Xavier Inglebert, le directeur général de l'Opac du Rhône. Mais pas question pour autant de priver les habitants du système : "Naturellement pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, pour les mamans et les papas qui ont une poussette ou un panier de provisions, il va de soi qu'il faut prendre l'ascenseur. Mais, pour les autres, cela fait partie des petits efforts possibles", assure-t-il.

"On n'est pas des enfants"

Si l'office HLM tente de mettre les formes, cette demande n'est pas forcément très bien acceptée par les locataires. "Ce n'est pas normal, c'est essentiel. Et économiser seulement dix centimes par trajet d'ascenseur, ce n'est pas beaucoup. Je ne suis pas forcément d'accord qu'on prenne en otage des personnes qui vivent là", explique un habitant.

"C'est abusé, on n'est pas des enfants. Avant de penser aux ascenseurs, ils devraient regarder le parking souterrain de l'immeuble. C'est allumé 24 heures sur 24", souligne une autre locataire. Une idée sur laquelle se penchera rapidement l'Opac. L'agence à d'ores et déjà lancé un grand plan de sobriété énergétique pour faire face à l'hiver. L'Opac du Rhône demande aux locataires de limiter le recours à l'éclairage et va réduire la durée des minuteries, afin de faire diminuer la facture EDF de 20%.