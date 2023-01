Au Vatican, des milliers de personnes s'apprêtent à rendre un dernier hommage à Benoît XVI

À Rome, on prépare les obsèques de Benoît XVI. Des foules immenses sont attendues dès aujourd'hui à la basilique Saint-Pierre où la dépouille du souverain pontife sera exposée jusqu'à mercredi. Un moment très attendu par les fidèles qui souhaitent lui rendre un dernier hommage. Europe 1 a rencontré quelques fidèles.

"Un bel hommage à rendre"

Si cette Italienne aurait aimé rendre un dernier hommage à l'ancien pape, elle a été découragée par le monde. "Si ça avait été possible, je serais venue, mais il y a trop de gens et en cette période, avec le Covid, il vaut mieux faire attention. Je prierai pour lui et je penserai à lui", souligne-t-elle.

Cette autre fidèle sera quant à elle présente au Vatican, prête à attendre de longues heures. "Nous sommes prêts aussi à affronter la file. Comme pour toutes les choses belles et importantes, ce sont des symboles de foi importants. C'est un bel hommage à rendre", justifie-t-elle.

Funérailles présidées par le pape François jeudi matin

Ce lundi matin, avant même l'ouverture des portes, plusieurs centaines de personnes font déjà la queue et rien n'a été laissé au hasard pour une cérémonie qui s'annonce historique. Les fidèles pourront entrer dès 9 heures à Saint-Pierre de Rome pour dire adieu au pape émérite Benoît XVI. Sa dépouille se trouvera dans le chœur de la basilique. Elle y restera trois jours, jusqu'à mercredi soir à 19 h.

Ensuite auront lieu ses funérailles. Elles seront présidées par le pape François, jeudi matin à 9h30, sur la place Saint-Pierre. Le dispositif est déjà en place depuis hier soir. Des barrières tracent la route à suivre pour entrer dans la basilique tout au long de la rue de la Conciliation. Cette avenue qui mène du Tibre jusqu'au petit État pontifical, jusqu'à la basilique Saint-Pierre, dernière demeure du pontife allemand. Il s'y rendra ce lundi matin quand il quittera la chapelle du monastère Mater Ecclesiae dans les jardins du Vatican, ou son corps a été déposé après sa mort samedi.