Quel est le protocole à suivre pour la mort d’un pape ?

Benoît XVI vient de décéder et la mort d’un Pape n’est pas une mince affaire, car il convient de respecter un protocole très strict, un peu comme le code "London Bridge is down" pour la couronne d’Angleterre. Mais, pour ce pape, il s’agit d'une situation inédite. C’est la première fois depuis 700 ans que nous assistons à la mort d’un pape qui ne laisse pas le Saint-Siège vacant.

Un document officiel détaille la procédure à suivre

Ce qui survient dans les jours suivant le constat du décès n’est donc pas simple à prédire. Pour la mort d’un pape en exercice, un document officiel, "Universi Dominici Gregis" détaille tout ce qu’il doit se passer. Et il y a de nombreuses traditions. Par exemple, pour constater qu’un pape est mort, son crâne est frappé avec un petit marteau d’argent, en appelant le pontife par son nom. Puis, les cloches de Saint-Pierre de Rome sonnent le glas et c’est le début de neuf jours de deuil pour l’ensemble du Vatican.

L’inhumation pourrait probablement se faire dans la crypte de la basilique

On expose ensuite le corps dans la basilique, pendant plusieurs jours, revêtu de ses vêtements pontificaux, avec l’interdiction formelle, pour les fidèles qui défilent, de le photographier. "Selon toute probabilité, on peut prévoir qu'il y aura une grande célébration d'obsèques à Saint-Pierre de Rome, au Vatican, sans doute après une période d'exposition du corps", avance Michel Kubler, ancien rédacteur en chef à La Croix et prêtre assomptionniste à Rome. "Les funérailles pourraient ensuite être organisées de manière à permettre à un grand nombre de représentants politiques et religieux du monde entier de venir y participer", complète-t-il.

L’inhumation pourrait aussi probablement se faire dans la crypte de la basilique, aux côtés des prédécesseurs de Benoît XVI, si le défunt pape n’a pas émis d’autres souhaits.