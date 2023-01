Le dernier hommage de François à Benoît XVI devant 50.000 fidèles au Vatican

Des obsèques solennelles mais sobres comme le voulait Benoît XVI. Le pape François a présidé une messe sobre, rythmée par des chants grégoriens, comme les aimait le pape émérite sur la place Saint-Pierre de Rome au Vatican, sous les yeux du monde entier et a rendu hommage à son prédécesseur. "Nous sommes ici avec le parfum de la gratitude et l'onguent de l'espérance pour lui démontrer encore une fois l'amour qui ne se perd pas. Nous voulons le faire avec la même onction sagesse, délicatesse et dévouement qu'il a su prodiguer au cours des années", a-t-il déclaré.

Une cérémonie, ponctuée de prières et de chants

À la fin de la cérémonie, le cercueil a été transporté à l'intérieur de la majestueuse basilique Saint-Pierre, où il a été inhumé dans la crypte où reposait son prédécesseur, Jean Paul II, jusqu'à sa béatification en 2011, date à laquelle son cercueil avait été déplacé.

© Vatican Media

"C'était très beau"

Une centaine de cardinaux, 4.000 prêtres et plus de 400 évêques ont convergé vers la place Saint-Pierre pour cet ultime hommage à l'ancien souverain pontife. Mais c'est bien sûr la présence de plusieurs dizaines de milliers de fidèles qui montre l'importance du défunt dans le monde catholique.

À la fin de la cérémonie, certains fidèles ont le regard vide en quittant l'esplanade. Cette famille d'Italiens est venue de Gênes pour assister aux funérailles. "C'était très beau, passionnant. Nous étions déjà allés rendre hommage à la dépouille hier et participer à une autre messe. Nous avons pu nous recueillir en prière. C'est toujours une belle émotion d'être à Rome", témoigne ce père de famille. "C'était une très belle messe. Moi, je n'ai jamais vu le pape Benoît, mais je sais qu'il a été très bon", poursuit son enfant.

Un groupe de fidèles brandissait une banderole avec l'inscription en italien "Santo subito"

Marie, 23 ans, a, elle, son sac de couchage ouvert sur les épaules. Elle a fini sa nuit sur la place Saint-Pierre pour s'installer au quatrième rang face au pape François et au cercueil de Benoît XVI. "J'ai été très touchée par les exclamations de la foule, 'Santo subito' et 'viva el papa', hyper émue quand le cercueil est parti parce qu'on a perdu un père et grand-père", confie-t-elle au micro d'Europe 1. Elle ramène à Paris son livret de messe en souvenir et espère que le pape de son enfance, dit-elle, saura proclamer saint.

Dans la foule, un groupe de fidèles brandissait une banderole avec l'inscription en italien "Santo subito" ("Saint tout de suite"), un slogan scandé lors des funérailles de Jean Paul II pour demander sa canonisation immédiate.