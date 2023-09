Le pape et la France : chronique d'une histoire mouvementée

ARCHIVES

Les papes et la France, une histoire d'amour ? Europe 1 se souvient de 1980, une année marquante en France. "Vendredi 30 mai, 17 heures, la rencontre est historique : un pape en visite à Paris, un tel événement ne s'était pas produit depuis près de deux siècles. Pour la première fois, les Français vont découvrir Jean-Paul II", annonçait la radio à l'époque. Bains de foule, messe au Parc des Princes, là où le pape se rend les Français sont au rendez-vous.

"Vive le pape !", scandent les fidèles d'il y a quarante ans. Une première visite en France, mais pas la dernière : Jean-Paul II est venu à huit reprises. "Jean-Paul II était un grand amoureux de la France, on se souvient même de sa prière poignante en 2004 devant la grotte de Lourdes. C'était ses derniers mois et donc il voulait absolument honorer une dernière fois Lourdes et la France de sa visite", explique Samuel Lieven, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Pèlerin.

La France, pays du dialogue et de la laïcité

Le pape Benoît XVI est lui aussi venu en France, une seule fois à Lourdes et Paris avec notamment une grande messe aux Invalides en 2008. "C'était la messe par excellence célébrée en plein cœur de Paris", ajoute le spécialiste. "L'esplanade des Invalides est absolument noire de monde. Plus de 30.000 personnes ont dormi ici", décrit une journaliste dans les archives d'Europe 1. En tout, 260.000 personnes étaient réunies pour y assister.

Benoît XVI qui portait lui aussi la France dans son cœur : "C'était peut-être un amour moins charnel mais un amour intellectuel pour la France parce que c'est le pays de la laïcité où il y a la possibilité de développer un dialogue entre la foi chrétienne et l'athéisme et ça, ça intéressait beaucoup Benoît XVI", complète Samuel Lieven. En fonction depuis mars 2013, le pape François n'est lui encore jamais venu en visite d'État dans l'Hexagone. Il insiste : pour ces deux jours, c'est un déplacement à Marseille et pas en France.