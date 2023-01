«C'est un pèlerinage» : ces Français qui se rendent au Vatican pour les funérailles de Benoît XVI

Marie déambule sur les pavés d'une rue pittoresque de Rome. "Je suis parti à 14 heures de l'appartement et je n'avais rien d'autre qu'une paire de talons sur moi, car je suis chez une amie. Ce n'était pas une idée très lumineuse", plaisante-t-elle au micro d'Europe 1. Mais cela ne gâchera pas le voyage explique la touriste, venue exprès en Italie pour assister aux funérailles du pape émérite, Benoît XVI.

"C'est un vrai pèlerinage. Je me laisse complètement porter. On était même prêt à dormir dans la rue, car on a cherché des hôtels pas trop mal, mais tout était complet. De toute façon, on est là pour Benoît XVI. Le reste, on s'en fiche un peu", explique Marie.

Parcours de la foi chrétienne

Et elle ne sera pas la seule Français à dire adieu à l'ancien souverain pontife. Téléphone à la main, cette dernière contacte des amis, tous catholiques, qui arrivent au compte-gouttes de l'aéroport pour assister aux funérailles du pape émérite, comme Pierre et Benoit. "Il y a une vraie génération Benoît XVI, à laquelle j'appartiens", explique Pierre au micro d'Europe 1.

"Donc, on est très matinaux et on espère arriver du côté de la place Saint-Pierre très tôt. On va vivre pleinement ce grand moment absolument essentiel dans un parcours de foi chrétienne", poursuit Benoit. Derrière eux, la lourde porte de l'église française Saint-Nicolas des Lorrains est entrouverte en attendant la cérémonie au Vatican. Une cérémonie qui sera pleine d'émotion pour ces croyants français.

"C'est un vrai pèlerinage"

Il y a quasiment une semaine, le pape émérite Benoit XVI a rendu l'âme à l'âge de 95 ans. Désormais, Rome et le monde catholique se préparent aux obsèques du pape émérite, ce jeudi. La cérémonie sera célébrée par le pape François dès 9h30 sur la place Saint-Pierre. Près de 100.000 fidèles sont attendus à la cérémonie, et des dizaines de représentants des États, à l'image du ministre de l'Intérieur et des cultes français, Gérald Darmanin, feront également le déplacement.