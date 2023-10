EN DIRECT - Attaque du Hamas : Israël exige l'évacuation de la ville de Gaza sous 24 heures

Un ordre d'évacuation et une contre-offensive terrestre imminente. Dans la nuit, Israël a ordonné à quelque 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza d'évacuer et de se diriger vers le sud dans les 24 heures. Une évacuation qui sera suivie d'une riposte terrestre de Tsahal, comme l'a confirmé au micro d'Europe 1, l'ambassadeur d'Israël en France, Raphaël Morav. Depuis le début des hostilités, déclenchées le 7 octobre par une attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien, environ 1.200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes massives lancées en riposte ont fait 1.417 morts, dont de nombreux civils, selon les autorités locales.

L'attaque terrestre de Tsahal contre Gaza "imminente"

"L'attaque est imminente, et c'est pour cela que nous demandons à la population civile d'évacuer", a confirmé vendredi matin au micro d'Europe 1, l'ambassadeur d'Israël en France, Raphaël Morav. Et le chargé d’affaires d’Israël en France d'ajouter que cette offensive va s'étendre sur la partie septentrionale de la bande de Gaza, plus précisément sur 20 kilomètres. "Des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats" devraient participer à cette opération. "L'armée israélienne déploie de grands efforts pour minimiser les dommages causés aux civils et aux biens de caractères civils", a encore affirmé l'ambassadeur.

>> Réécoutez l'interview de Raphaël Morav par Romain Desarbres :

L'ONU lance un appel aux dons de 294 millions de dollars pour Gaza et la Cisjordanie

L'ONU a lancé jeudi un appel d'urgence aux dons à hauteur de 294 millions de dollars pour venir en aide aux habitants de Gaza et de la Cisjordanie. L'appel est destiné à apporter de l'aide à plus de 1,2 million d'habitants à Gaza et en Cisjordanie, a précisé le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, soulignant que les organisations humanitaires n'avaient plus les ressources nécessaires pour "répondre de façon adéquate aux besoins des Palestiniens vulnérables".

Blinken assure Israël de son soutien, Netanyahu promet d'"écraser" le Hamas

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a quitté Israël après lui avoir apporté un soutien appuyé dans la guerre contre le Hamas, mouvement islamiste palestinien que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis d'"écraser". Depuis le début des hostilités, déclenchées le 7 octobre par une attaque terroriste sanglante du Hamas, environ 1.200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes massives lancées en riposte ont fait 1.417 morts, dont de nombreux civils, selon les autorités locales.

"Tout comme l'EI a été écrasé, le Hamas sera écrasé", a affirmé jeudi Benjamin Netanyahu en référence au groupe État islamique. Des déclarations qui laissent présager une offensive terrestre à Gaza contre le Hamas, qui détient depuis 150 otages, qu'il menace d'exécuter. "Nous serons toujours à vos côtés", lui a assuré Antony Blinken.

La solidarité ne faiblit pas entre Israéliens

Une semaine après l'attaque du Hamas, la solidarité des Israéliens ne faiblit pas sur place. Partout dans le pays, de nombreux centres de collecte de dons ont été mis sur pied dès ce week-end pour venir en aide aux rescapés des kibboutz attaqués et aux militaires réservistes mobilisés par milliers. >> Découvrez le reportage de notre envoyé spécial à Tel-Aviv.

Les premiers rapatriés d'Israël sont arrivés en France

Pendant ce temps, le premier avion de rapatriement des Français d'Israël a atterri jeudi soir à 21 heures à l'aéroport parisien Charles-de-Gaulle. À son bord, 377 personnes dont 68 enfants. Notre reporter était au terminal 2E pour assister aux scènes de liesse. Mais ce retour en France n'est pas forcément aussi rassurant qu'il n'y paraît pour certains. >> Découvrez notre reportage sur place.