Pascal Praud et vous - «À la base, les juifs et les musulmans sont des frères» : une auditrice réagit à l'attaque du Hamas

Plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés : voilà le bilan, encore provisoire, de l'offensive du Hamas contre Israël samedi dernier. L'État hébreu a déclaré la guerre à ce mouvement terroriste palestinien et riposte militairement. Une situation qui fait réagir Samia, auditrice de confession musulmane de l'émission Pascal Praud et vous et attristée de ce conflit. "À la base, les juifs et les musulmans sont des frères, comme les chrétiens que l'on oublie aussi", souligne-t-elle auprès de Pascal Praud.