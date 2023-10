«C'est une grande communauté» : une semaine après l'attaque du Hamas, l'élan de solidarité ne faiblit pas en Israël

REPORTAGE

Une semaine après l'attaque du Hamas, la solidarité des Israéliens ne faiblit pas. Partout dans le pays, de nombreux centres de collecte de dons ont été mis sur pied dès ce week-end pour venir en aide aux rescapés des kibboutz attaqués et aux militaires réservistes mobilisés par milliers.

"Je suis né ici et je mourrai ici"

À Tel-Aviv, les dons affluent dans le parking souterrain du Palais des Congrès. La vaste étendue de béton a été transformée en centre dépôt. À la place des voitures se succèdent désormais des cartons plein de vivres, de vêtements et même de jouets pour enfants. "Depuis dimanche, les dons affluent de tout le pays", précise Eli, en train de décharger son pick-up.

"Il y a des noix, des graines, des fruits secs, etc. Si on ne s’entraide pas, quel est l'intérêt d’être ensemble en tant que Nation ?", s'interroge-t-il. "Dès que j’ai appris qu’ils cherchaient des dons et des volontaires, je suis venu ici… C’est mon pays. Je suis né ici et je mourrai ici", explique le jeune retraité au micro d'Europe 1.

Des volontaires déterminés

Dans l'État hébreu, la majorité de la population cherche à aider par tous les moyens, même sans aller combattre. Jonathan, réserviste dans l’armée, n’a pas encore été mobilisé. Alors pour l’instant, il coordonne l’arrivée des dons. "Israël, c'est une grande communauté, une grande famille. Nous n'avons aucun endroit dans le monde où aller. C'est notre tout petit coin dans le monde et il faut se battre pour les gens qui ont tout perdu à cause de la monstruosité du Hamas", assure le jeune homme.

Les détonations d’une salve de roquettes interceptées par le dôme de fer déchirent soudain l’air au-dessus du parking souterrain. Mais pas de quoi entacher l'action des volontaires qui lèvent la tête quelques instants, avant de se remettre au travail.