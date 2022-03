Accusée par les Américains de complicité avec Moscou, la Chine dément, sans conviction

C'est une autre guerre qui se joue en coulisses entre les deux plus grandes puissances de la planète. La Chine et les Etats-Unis, dont deux diplomates de haut rang, se sont retrouvés lundi à Rome. Il était question évidemment de l'Ukraine, mais surtout du soutien que la Chine apporte à la Russie. Les Etats-Unis accusent le régime communiste de chercher à contourner les sanctions pour venir en aide à Moscou.

Une position "claire et cohérente"

Des informations démenties par le porte-parole de la diplomatie chinoise. "Récemment, les Etats-Unis ont diffusé une série de fausses nouvelles visant la Chine sur la question de l'Ukraine, avec des intentions malveillantes", a-t-elle pointé du doigt. "La position de la Chine sur la question de l'Ukraine a été claire et cohérente. Nous avons toujours joué un rôle constructif en appelant à la paix et aux négociations."

Washington menace la Chine de sanctions

Car Pékin se retrouve sur le banc des accusés aux côtés de son allié russe, accusé à la fois de poursuivre ses échanges commerciaux avec Moscou et d'acheter toujours plus de gaz et de pétrole russe. Washington menace à son tour la Chine de sanctions, entraînant les deux pays dans une nouvelle guerre commerciale entamée sous le mandat de Donald Trump en 2018. La Chine pensait pouvoir enterrer la hache de guerre, mais le conflit en Ukraine vient tout changer.