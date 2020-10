Accusée de silence, la Turquie condamne "l'assassinat monstrueux" de Samuel Paty en France

La Turquie a condamné lundi "l'assassinat monstrueux" du professeur Samuel Paty, décapité au cours d'un attentat djihadiste pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. La Turquie avait été accusée par Paris d'avoir passé l'assassinat sous silence. "Nous condamnons vigoureusement l'assassinat monstrueux de Samuel Paty et nous rejetons cette barbarie. Cet assassinat ne peut aucunement être justifié", a déclaré le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin sur Twitter.

Escalade des tensions entre la France et la Turquie

Depuis quelques jours, les tensions sont très vives entre la France et la Turquie. La dernière crise a éclaté après qu'Emmanuel Macron a promis que la France continuerait de défendre la liberté de blasphème, lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty. Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a ensuite mis en cause la "santé mentale" de son homologue français et a accusé lundi le chef d'Etat de "diriger une campagne de haine" contre les musulmans, comparant le traitement de ces derniers en Europe à celui des Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale.

Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi au boycott des produits français, prenant la tête de la colère grandissante dans le monde musulman. "Je m'adresse d'ici à ma nation : surtout ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas", a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'un discours virulent à Ankara.