La ville natale de Samuel Paty lui rend hommage : "On perd un enfant du pays"

Huit jours après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, un hommage à Samuel Paty était organisé samedi à Moulins, dans l'Allier, la ville natale du professeur d'histoire-géographie assassiné près de son collège. Plus d'un millier de personnes étaient présentes, selon la police, citée par le quotidien La Montagne. Au micro d'Europe 1, le maire de la commune Pierre-André Périssol insiste sur la fierté des habitants vis à vis de l'engagement de Samuel Paty.

"C'est un Moulinois. On perd un enfant du pays", réagit-il, assurant que les Moulinois "sont fiers qu'un de leurs enfants ait servi avec autant de force la République, ses valeurs, et qu'il ait payé cet engagement de sa vie".

Un lieu portera le nom de Samuel Paty

"On a souhaité donner la parole aux Moulinois pour qu'ils puissent écrire sur un mur d'expression ce qu'ils avaient sur le cœur, dans la tête", poursuit l'élu.

Et, conclut Pierre-André Périssol, "nous allons choisir un lieu qui a beaucoup de sens, à qui on va donner le nom de Samuel Paty, pour que cet exemple soit donné de façon durable et qu'il puisse continuer ce dialogue avec les Moulinois à travers un lieu qui ait son nom".