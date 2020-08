À Beyrouth, les Libanais préparent la grande manifestation anticorruption

REPORTAGE

A Beyrouth, l’émotion laisse place à la colère. Quatre jours après la double explosion qui a tué au moins 150 personnes et fait plus de 5.000 blessés, les Libanais demandent des comptes sur les réseaux sociaux. Ils s’organisent et prévoient une grande manifestation samedi après-midi. Un des rassemblements a même été intitulé "pendez les", preuve que les Libanais sont à bout, après des années de corruption.

"C'est maintenant ou jamais"

Après avoir passé la journée à déblayer les rues ravagées par la déflagration, Noura retrouve ses amis, balai à la main, pour s’organiser en vue de la manifestation. Depuis l’explosion, cette jeune sans-emploi est encore plus déterminée à lutter contre le gouvernement. "Beyrouth est détruite. On ne peut pas imaginer quelque chose de pire que ça. C’est maintenant ou jamais", confie la jeune femme.

Après des funérailles symboliques pour les victimes de l’explosion, les Libanais vont marcher dans la ville et se diriger vers le Parlement et essayer d’y entrer. Pour Noura et ses amis, c’est une manière de "dégager cette classe politique corrompue" : "J’ai 25 ans et depuis que je suis née, je sais que ce pays et tout son système politiques sont corrompus". Elle espère voir de nouvelles élections organisées, pour élire des représentants de la société civile.