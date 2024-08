300 jours après le 7 octobre, des milliers de manifestants israéliens réclament le retour des otages

300 jours après, les familles et les proches des otages, toujours entre les mains du Hamas depuis le 7 octobre, ont manifesté dans plusieurs villes en Israël ce jeudi. Des milliers de personnes se sont réuni sur la grande Esplanade des Arts, surnommé Place des otages depuis les attaques du Hamas, en plein centre-ville de Tel-Aviv.

"Il est plus important de ramener des otages vivants, que de tuer les dirigeants du Hamas"

Des milliers de personnes qui souhaitent montrer leur soutien aux otages et à leurs familles. Tous appellent à un accord rapide avec le Hamas pour leur libération. "Je rejoins des milliers d'autres personnes parce que c'est important de lancer un appel aux otages. De leur dire que nous soutenons un accord et qu'il doit être conclu avant qu'ils ne soient tous morts", affirme ce manifestant qui n'a pas de proche en captivité, mais qui tenait à participer à cette mobilisation.

Ils seraient toujours 115, retenus dans l'enclave palestinienne. Leurs familles n'ont aucune nouvelle d'eux depuis 300 jours et les récentes opérations israéliennes contre des hauts responsables du Hamas leur font craindre pour la sécurité des otages et marquent surtout un nouveau coup d'arrêt dans les négociations pour un cessez-le-feu.

"Pour moi, il est plus important de ramener des otages vivants, que de tuer les dirigeants du Hamas ou tout autre responsable du 7 octobre. Je pense que nous avons une responsabilité morale envers les vivants, bien plus importante qu'envers les morts", estime ce protestataire. Un peu plus tôt dans la journée, un groupe de manifestants a également bloqué une autoroute proche de Tel-Aviv. Là aussi pour protester contre l'inaction du gouvernement concernant la libération des otages.