1.349 morts du coronavirus en 24h au Brésil, un record

Le Brésil a enregistré 1.349 morts du coronavirus en 24 heures, un nouveau record pour ce pays sud-américain, nouvel épicentre de l'épidémie, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Quelque 32.548 personnes sont mortes du Covid-19 au Brésil, qui compte désormais 584.016 cas confirmés, soit le chiffre de contaminations le plus élevé derrière les Etats-Unis.

Un couvre-feu a également été imposé à partir de mercredi dans une vingtaine de localités de l'Etat de Bahia, dans le Nord-est du Brésil, pour tenter de contenir l'expansion de la pandémie. "Si nous n'agissons pas, nous risquons d'assister à une explosion de la demande de lits en soins intensifs et nous ne pourrons pas y répondre", a prévenu le gouverneur de l'Etat de Bahia, Rui Costa.

Le Brésil, dont le président Jair Bolsonaro appelle régulièrement à la levée des restrictions pour préserver l'économie et l'emploi, représente plus de la moitié des cas de contamination et des morts du Covid-19 en Amérique latine.

Au Mexique, doublement du nombre de morts en 24 heures

Au Mexique, le nombre de victimes en 24 heures a lui doublé mercredi et franchi pour la première fois le seuil de 1.000, avec 1.092 décès recensés contre 470 la veille, selon le bilan officiel du gouvernement.

Le Covid-19 a fait 11.729 morts au Mexique, le deuxième bilan le plus lourd en Amérique latine derrière le Brésil. Un total de 101.238 cas confirmés de contamination y ont été rapportés depuis le début de la pandémie.

Le responsable de la stratégie contre le Covid-19 au Mexique, Hugo Lopez-Gatell, sous-secrétaire à la Santé, a déclaré vendredi dernier à l'AFP qu'il jugeait probable que le pays atteigne un bilan de 30.000 morts.