Quand un joggeur se jette à la mer pour échapper à un contrôle après le couvre-feu

C’est une histoire insolite provoquée par les mesures prises pour lutter contre le Covid-19. À La Baule, un joggeur est repéré par la police, alors qu’il est 18 heures passées et que le couvre-feu est donc en vigueur. Le quinquagénaire profitait d’un agréable coucher de soleil pour faire son sport.

Le contrôle vire à la panique

Alors que la police s’apprêtait à le contrôler, l’homme a pris la tangente, a accéléré jusqu’au front de mer. Prêt à tout pour échapper à l’amende de 135 euros, il se jette même à l’eau et opte pour une fuite… à la nage. L’homme s’arrête finalement à plus de 200 mètres du rivage. Mais les policiers sont dépassés : la nuit commence doucement à tomber, l’eau est à 9 degrés, personne n’aperçoit le joggeur à l’horizon.

Le contrôle de routine vire alors à la grosse opération de sauvetage et deux bateaux de la SNSM prennent la mer. Selon les informations d’Europe 1, un hélicoptère était même sur le point de décoller depuis Rennes quand la police a reçu un appel de la femme du joggeur. Elle a expliqué que son mari était bien rentré à la maison sain et sauf, deux heures plus tard. Mais cette course poursuite ne lui aura pas permis d’échapper à la sanction : le sportif a bien fini par payer son amende de 135 euros, assortie d’une convocation au commissariat.