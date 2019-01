Foot : l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio invité par son sosie... en Laponie

La rencontre aurait de quoi faire sourire. Bruno Genesio a reçu une invitation à se rendre en Laponie de la part de son sosie, qui réside dans cette région scandinave. Tout a commencé lorsque Nils, 52 ans, comme l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et éleveur de rennes en Norvège, a publié une photo de lui sur les réseaux sociaux. Sa ressemblance avec Bruno Genesio a rapidement rendu son cliché viral.

"J'ai cru que c'était moi." Interrogé par Konbini, le Norvégien a admis n'avoir "jamais entendu parler de lui avant dimanche" mais a confié avoir "halluciné" en voyant une photo de Bruno Genesio : "J'ai cru que c'était moi. J'ai envoyé la photo à mes potes, et ils étaient tous morts de rire."

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la plaisanterie a pris de l'ampleur. A tel point que Bruno Genesio lui-même a été interrogé en conférence de presse sur le sujet, lundi. "Je croyais que c'était un montage au début. Je me suis dit : 'Tiens, on m'a grossi un peu.' C'est assez surprenant, c'est troublant même."

B.Genesio "Quelqu'un m'a envoyé la photo de #Nils ce matin. Mon sosie avec quelques kilos de plus... J'avoue que c'est troublant" pic.twitter.com/4tFBBSlPPG — Olympique Lyonnais (@OL) 7 janvier 2019

"Aller en Laponie ? Ce serait bien !" Le coach lyonnais a même évoqué l'idée de se rendre en Laponie : "Ce serait bien. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller encore, j'espère pouvoir y aller bientôt." Des mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd puisque Nils a sauté sur l'occasion pour inviter son sosie à lui rendre visite sur ses terres.

Le sosie norvégien de Bruno Genesio a envoyé un message à ... Bruno Genesio dans la petite lucarne de @padamecour#EDEpic.twitter.com/9Z8hcYlbJs — L'ÉQUIPE d'Estelle (@lequipedestelle) 8 janvier 2019

"J’aimerais accueillir mon jumeau, mon âme sœur Bruno Genesio à Sapmi en Norvège. Je veux que tu viennes me voir ici et je te montrerai ce magnifique paysage ainsi que nos rennes", a-t-il lancé dans une vidéo qu'il a envoyée à La chaîne L'Équipe. Une invitation à laquelle la réponse de Bruno Genesio est désormais très attendue. Certains l'imaginent peut-être déjà se reconvertir en éleveur de rennes. "Ça doit être plus reposant que d'être entraîneur de football", a plaisanté l'intéressé.