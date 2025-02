Logement : combien, où, habitées par qui... Le point complet sur les «passoires énergétiques» en France

Plus d'un ménage sur dix vit dans un logement énergivore, classé DPE F ou G, et considéré comme une "passoire énergétique". Cela concerne un total de 5,8 millions de logements en France, soit 15,6% de l'ensemble des appartements et maisons. La majorité (61%) est habitée par des propriétaires occupants.

En France, plus d'un ménage sur dix vit dans un logement énergivore et considéré comme une "passoire énergétique". Pour réduire l'empreinte carbone du secteur résidentiel, l'État incite les propriétaires à la rénovation avec des aides et l'interdiction petit à petit de louer les logements les plus énergivores.

Depuis 2018, le gouvernement recense les diagnostics de performance énergétique (DPE) réalisés et qui donnent une note de A, pour les logements les plus performants, à G, pour les plus énergivores. Sont considérés comme des passoires énergétiques les logements classés F et G au DPE.

15,6% de l'ensemble des appartements et maisons

Au 1er janvier 2024, le service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement a recensé 5,8 millions de logements classés F ou G, soit 15,6% de l'ensemble des appartements et maisons. Parmi les résidences principales, 13,9%, soit 4,2 millions, de logements sont des passoires énergétiques, dont 1,75 million de biens classés G et 2,49 millions de F.

Au sein des résidences secondaires, les biens classés F ou G représentent 26,6% des logements, soit 975.276. S'ajoutent enfin 600.975 passoires parmi les logements vacants. Les logements classés E ne sont pas considérés comme des passoires énergétiques, mais seront interdits à la location à partir de 2034. Ils représentent plus de 8 millions de logements, dont un million de résidences secondaires.

61% des résidences F ou G sont habitées par des propriétaires occupants

La majorité des résidences principales classées F ou G est habitée par des propriétaires occupants : 61%, soit 2,59 millions de logements. Tandis qu'au sein du parc locatif privé, l'Ademe dénombre 567.000 logements G et 737.000 logements F. Au total, 15,9% des biens loués par des locataires à des bailleurs privés sont des passoires.

Toujours parmi les passoires énergétiques proposées à la location, 29,3% sont possédées par des propriétaires dont les revenus se situent parmi les 10% les plus riches en France, c'est-à-dire supérieurs à 3.490 euros par mois et par personne. Cela représente 290.000 logements.

Le parc de logements sociaux affiche de meilleures performances énergétiques, avec seulement 7,4%, soit 350.531 logements, de passoires énergétiques. Quant aux logements E, 1,8 million sont habités par des locataires du parc privé et donc menacés par l'interdiction de location.

1,1 million de passoires énergétiques en région parisienne

L'Ile-de-France est la région qui compte le plus de passoires énergétiques : plus d'un million de logements, soit 20% des résidences principales. La Bourgogne-Franche-Comté occupe la deuxième place du classement des régions où la proportion de logements F et G est la plus importante (18,2%), devant l'Auvergne-Rhône-Alpes (15,8%) et ses 507.153 passoires énergétiques.

L'agglomération parisienne compte 1,1 million de passoires énergétiques, soit 20% des résidences parisiennes. Le profil type d'une passoire énergétique est une maison individuelle de 80 m², construite avant 1948, chauffée à l'électricité et située dans une agglomération de plus de 100.000 habitants.

Émissions et rénovation

En 2023, le secteur du résidentiel tertiaire représentait 58 millions de tonnes de CO2 émises, soit 16% du total des émissions de gaz à effet de serre de la France. Entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, 13% (111.000) de logements F ont été rénovés et sortis de cette classe énergétique et 12% (80.000) des logements G ont été rénovés.